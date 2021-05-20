Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли приняла участие в завораживающей съемке для журнала National Geographic, приуроченной проблеме исчезновения пчел. Как это было – рассказываем в нашем материале.
Данная съемка была связана с кампанией под названием «От женщин пчелам» (Women for bees), которую запустили ЮНЕСКО совместно с Guerlain. Целью проекта является развитие и продвижение программ для женщин-предпринимателей в области пчеловодства. К 2025 году организация планирует увеличить численность пчел на 125 миллионов особей.
Ролик был опубликован 20 мая во Всемирный день пчел. Объясняя свое участие, звезда Голливуда подчеркивает, что в мире все взаимосвязано, и если убрать одно звено, например пчел, то последствия окажутся пугающими.
В рамках данной кампании были выпущены фото и видео, на которых Джоли стоит неподвижно в течении 18 минут, пока по ней ползают десятки насекомых. Актриса была единственным человеком на съемочной площадке без специального защитного костюма, вместо этого она была покрыта специальным феромоном, чтобы пчелы ползали в нужном направлении. Дабы не волновать насекомых, в студии пришлось приглушить свет и тихо себя вести.
По словам организаторов, съемка прошла успешно, актрису не укусила ни одна пчела.
Фотографом выступил Дэн Уинтерс. За основу идеи он взял портрет работы Ричарда Аведона 1981 года, где запечатлён калифорнийский пчеловод, у которого обнажённый торс покрыт насекомыми.
Фото: nationalgeographic.com
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Фотосессия, на которую страшно смотреть: Анджелина Джоли снялась с роем пчел
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