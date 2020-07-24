Озеро Цаохай в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) -- одно из немногих в мире высокогорных природных озер с пресной водой, расположенных в этих широтах, и одно из основных мест зимовки черношейных журавлей и других редких птиц.
В Китае этот водоем называют "высокогорной жемчужиной". Благодаря комплексным природоохранным мерам экосистема озера Цаохай в последние годы постепенно восстанавливается и улучшается, небо вновь становится голубым, вода -- прозрачной, горы -- зелеными, птичьи стаи -- многочисленными.
Фото: "Синьхуа"
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Фоторепортаж. Озеро Цаохай – «высокогорная жемчужина» Китая
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