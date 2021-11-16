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  2. ФОТОРЕПОРТАЖ. Беженцы спят прямо на бетоне в пункте пропуска в Польшу. Очень холодно

ФОТОРЕПОРТАЖ. Беженцы спят прямо на бетоне в пункте пропуска в Польшу. Очень холодно

Ночь в пункте пропуска "Кузница".












Ночью поляки подогнали к своей границе новые водометы, теперь их 4 вместо 2.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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