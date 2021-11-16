Главная ФОТОРЕПОРТАЖ. Беженцы спят прямо на бетоне в пункте пропуска в Польшу. Очень холодно Опубликовано: 16.11.2021 06:03:37 3550 ФОТОРЕПОРТАЖ. Беженцы спят прямо на бетоне в пункте пропуска в Польшу. Очень холодно Ночь в пункте пропуска "Кузница". Ночью поляки подогнали к своей границе новые водометы, теперь их 4 вместо 2. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Фото: Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы Людмила ГЛАДКАЯ Написать автору Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК Версия для печати Новости и статьи