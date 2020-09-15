Выставка "Свидетельства древней династии – сокровища кораблекрушения у Белитунга", которую совместно организовали Шанхайский музей и сингапурский Музей цивилизаций Азии, открылась в Шанхае. В экспозиции представлено 248 древних памятников, найденных в месте крушения арабского судна IX века с грузом изделий танского Китая, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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Фотофакт. В Шанхае открылась выставка сокровищ с затонувшего корабля эпохи династии Тан
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