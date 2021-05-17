В Минске прошел финальный день трехдневного ежегодного фестиваля UniCon and Game Expo Minsk. Основанный в большей мере на истинном энтузиазме геймеров, поклонников аниме, комиксов, фэнтезийных и фантастических фильмов фестиваль снова c головой погрузил на 3 дня гостей и участников во вселенную конкурсов косплея, разнообразных стендов фантастических миров, компьютерных игр и киберспорта и настольных игр.
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Фотофакт. В Минске прошел финальный день трехдневного ежегодного фестиваля UniCon and Game Expo Minsk
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