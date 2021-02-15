Сегодня по всей стране проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти воинов-интернационалистов и 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Фотокорреспондент sb.by побывал на митинге-реквиеме, который прошел сегодня на Острове мужества и скорби в Минске.
К мемориалу возложили многочисленные венки и цветы. Военнослужащие отдавали честь, люди в штатском молча склоняли голову.
Опубликовано:
932
Фотофакт: в Минске почтили память воинов-интернационалистов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ