В Бресте прошла торжественная церемония, посвященная Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. В мероприятии приняли участие руководители области и города, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители общественности и молодежь, бойцы Брестского гарнизона, жители и гости города над Бугом.
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Фотофакт. В Бресте отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь
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