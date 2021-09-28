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Фотофакт. В Бобруйске снимали военную драму

Кинематографичный Бобруйск снова стал площадкой для съемок фильма. В этот раз – военной драмы под рабочим названием «Возвращение».





Режиссером-постановщиком и продюсером белорусско-российской картины (производство ООО «Атлант Медиа Фильм» и кинокомпании «Белпатриот») выступает Александр Франскевич-Лайе.





В основу киноленты легли реальные события. Рассказ ведется от лица бывшего заключенного гетто на территории Беларуси в годы Второй мировой войны, который вспоминает, как его в детстве разлучили с братом. Спустя много лет мужчинам посчастливилось отыскать друг друга. В бобруйском "Порт-Артуре", в частности, снимали сцену переезда заключенных из одного лагеря в другой в 1941-1942 годах.















Фото bobrlife.by

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