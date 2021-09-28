Фотофакт. В Бобруйске снимали военную драму

Режиссером-постановщиком и продюсером белорусско-российской картины (производство ООО «Атлант Медиа Фильм» и кинокомпании «Белпатриот») выступает Александр Франскевич-Лайе.
В основу киноленты легли реальные события. Рассказ ведется от лица бывшего заключенного гетто на территории Беларуси в годы Второй мировой войны, который вспоминает, как его в детстве разлучили с братом. Спустя много лет мужчинам посчастливилось отыскать друг друга. В бобруйском "Порт-Артуре", в частности, снимали сцену переезда заключенных из одного лагеря в другой в 1941-1942 годах.
Фото bobrlife.by