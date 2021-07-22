Завтра, 23 июля, в Токио стартуют летние Олимпийские игры. В этот же день пройдут первые выступления белорусских спортсменов в рамках состязаний. Откроет их Татьяна Климович в академической гребле в предварительном заезде одиночек, который начнется в 02:30 по минскому времени. Корреспондент агентства Reuters попал на тренировку по гребле – среди десятков снимков есть и тот, где запечатлена Татьяна Климович. Так что вниманию читателей фотофакт: вот тренировка белоруски, которая первой из наших спортсменов выступит на Олимпиаде-2020.
Опубликовано:
897
Фотофакт. Татьяна Климович на тренировке накануне выступления на Олимпиаде
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: