В марте 2020 года начались работы по реконструкции шоссе на острове Наньцзи в уезде Пинъян провинции Чжэцзян (Восточный Китай). На автодороге протяженностью 20 км появилось асфальтовое покрытие, смотровые ограждения и цветная разметка.
Обновленное шоссе стало еще одной туристической достопримечательностью. Архипелаг Наньцзи в Китае называют "царством раковин и водорослей" и "горами бессмертных посреди лазурного моря".
Фото: "Синьхуа"/Сюй Юй
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Фотофакт. Разноцветное шоссе на острове Наньцзи
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