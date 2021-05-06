Фотофакт. Представители Госкомитета по стандартизации возложили цветы к монументу «Танк-освободитель»

, – поделился мнением Михаил Петрович. –Михаил Малашенко также напомнил о той высокой цене, которую пришлось заплатить за Победу. Треть белорусов погибла, и эта цифра далеко не полная. 1 миллион 300 тысяч белорусов служили в армии во время Великой Отечественной, 278 тысяч – в партизанах, 70 тысяч – в подпольщиках. Его семью война также не обошла стороной: у бабушки погибло два родных брата. Отец Михаила Петровича никогда не видел своего отца: 18-летним он ушел на фронт в 1944 году, после освобождения Беларуси., – заключил собеседник.