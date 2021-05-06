В преддверии празднования Дня Победы заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко и представители Госкомитета по стандартизации почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу "Танк-освободитель" у Дома офицеров в Минске.
– День Победы я считаю по значимости самым главным праздником, своим первым днем рождения, как и для всех белорусов, – поделился мнением Михаил Петрович. – Ведь именно в этот день наши деды подарили нам и нашим потомкам жизнь. Весь наш народ по планам захватчиков подлежал уничтожению. Всех нас хотели убить только за то, что мы живем на этой земле.
Михаил Малашенко также напомнил о той высокой цене, которую пришлось заплатить за Победу. Треть белорусов погибла, и эта цифра далеко не полная. 1 миллион 300 тысяч белорусов служили в армии во время Великой Отечественной, 278 тысяч – в партизанах, 70 тысяч – в подпольщиках. Его семью война также не обошла стороной: у бабушки погибло два родных брата. Отец Михаила Петровича никогда не видел своего отца: 18-летним он ушел на фронт в 1944 году, после освобождения Беларуси.
– Для тех людей, которые проживают на этой земле, День Победы – это первый и святой праздник, – заключил собеседник.
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Фотофакт. Представители Госкомитета по стандартизации возложили цветы к монументу «Танк-освободитель»
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