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  2. Фотофакт. Наталья Кочанова открыла обновленную 25-ю минскую гимназию

Фотофакт. Наталья Кочанова открыла обновленную 25-ю минскую гимназию

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, в столичной гимназии № 25. Новый учебный год ее учащиеся проведут уже в обновленном здании сегодня оно открылось после реконструкции. И как подчеркнула спикер Совета Республики, в этой школе есть абсолютно все для того, чтобы ребята получали знания в комфортных условиях.


– Важно и то, что здесь сохраняют добрые традиции. Подтверждение этому музей истории Заводского района города Минска, который мы посетили. Это то, что воспитывает наших детей, молодое поколение.

























demeshko@sb.by

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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