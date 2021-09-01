Фотофакт. Наталья Кочанова открыла обновленную 25-ю минскую гимназию

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, в столичной гимназии № 25. Новый учебный год ее учащиеся проведут уже в обновленном здании – сегодня оно открылось после реконструкции. И как подчеркнула спикер Совета Республики, в этой школе есть абсолютно все для того, чтобы ребята получали знания в комфортных условиях.





– Важно и то, что здесь сохраняют добрые традиции. Подтверждение этому – музей истории Заводского района города Минска, который мы посетили. Это то, что воспитывает наших детей, молодое поколение.

































































































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