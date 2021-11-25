Главная Фотофакт. "Мы не хотим здесь умереть!": беженцы проводят митинг с требованием коридора в Германию Опубликовано: 25.11.2021 13:29:54 1581 Фотофакт. "Мы не хотим здесь умереть!": беженцы проводят митинг с требованием коридора в Германию В районе ТЛЦ на белорусско-польской границе беженцы проводят митинг. Они скандируют: "Германия!" – и требуют предоставить им гуманитарный коридор. Фото: Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы Анна КАСПЕР Написать автору Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ , Анна КАСПЕР Версия для печати Новости и статьи