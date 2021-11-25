SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Фотофакт. "Мы не хотим здесь умереть!": беженцы проводят митинг с требованием коридора в Германию

Фотофакт. "Мы не хотим здесь умереть!": беженцы проводят митинг с требованием коридора в Германию

В районе ТЛЦ на белорусско-польской границе беженцы проводят митинг. Они скандируют: "Германия!" – и требуют предоставить им гуманитарный коридор. 








Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ , Анна КАСПЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы