Кто жаловался, что в Беларуси давно не было снегов и приличных морозов? Вас услышали: теперь нужно надевать на себя все, что есть в шкафу, и кутаться в теплые шарфы. Сильные морозы будут сохраняться до середины следующей недели. И пока отметка термометра на таком уровне, наш фотокорреспондент отправился на улицы Минска и запечатлел город во власти мороза и снега.
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Фотофакт. Мороз и солнце в Минске
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ