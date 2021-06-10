Сегодня днем в Беларуси можно было наблюдать частичное кольцеобразное солнечное затмение. Оно первое в этом году и пройдет в 19-м градусе знака Близнецы. Редакция sb.by сумела запечатлеть красоту космического явления.
При таком затмении Луна проходит по солнечному диску не по его центру – скрывается часть светила.
В Минске такую красоту можно было увидеть с 13:07, максимальная фаза – в 14:08:39, завершение – в 15:09. При максимальной фазе в Минске Луна покрыла около 12% площади солнечного диска.
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Фотофакт. Кольцеобразное солнечное затмение
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