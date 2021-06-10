Фотофакт. Кольцеобразное солнечное затмение

При таком затмении Луна проходит по солнечному диску не по его центру – скрывается часть светила.В Минске такую красоту можно было увидеть с 13:07, максимальная фаза – в 14:08:39, завершение – в 15:09. При максимальной фазе в Минске Луна покрыла около 12% площади солнечного диска.