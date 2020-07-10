Хуанчэнсянфу, Гоюйгучэн, Дицзичэн – уникальные крепости в восточном стиле, возведенные при династиях Мин (1368–1644) и Цин (1644–1912) на территории нынешнего городского округа Цзиньчэн провинции Шаньси (Северный Китай). Эти крепости, в основном сохранившие свой исторический облик и первоначальные жизненные функции, представляют собой настоящее "живое" наследие Китая.
Фото: "Синьхуа" / Чай Тин
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Фотофакт. Древние крепости провинции Шаньси, над которыми не властно время
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