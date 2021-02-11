Сегодня во Дворце Республики стартует масштабное для страны событие - VI Всебелорусское народное собрание. Оно соберет 2700 делегатов со всех регионов Беларуси. На форуме не только подведут итоги прошедших пяти лет, но и обозначат стратегию развития на ближайшее будущее. Ранним морозным утром неравнодушные к жизни своей родины люди уже собираются на Октябрьской площади: этот момент запечатлел фотокорреспондент sb.by.
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Фотофакт. Делегаты собираются на Всебелорусское народное собрание
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК