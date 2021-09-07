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  2. Фотофакт. Болельщики пришли на "Минск-Арену" почтить память хоккеистов ярославского "Локомотива"

Фотофакт. Болельщики пришли на "Минск-Арену" почтить память хоккеистов ярославского "Локомотива"

Сегодня, в день десятой годовщины со дня гибели хоккеистов ярославского "Локомотива", болельщики собрались на "Минск-Арене", чтобы почтить память команды. Сюда может прийти любой желающий, чтобы возложить цветы и вспомнить игроков, ставших жертвами авиакатастрофы в аэропорту Туношна. Завершит день памяти матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским "Локомотивом" и минским "Динамо", который начнется в 19:30.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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