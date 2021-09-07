Десять лет назад разбился самолет с хоккейным «Локомотивом». Среди погибших были три белоруса
ХК «Динамо-Минск» сыграет 7 сентября в Ярославле в годовщину трагедии «Локомотива»
Фотофакт. Болельщики пришли на "Минск-Арену" почтить память хоккеистов ярославского "Локомотива"
Сегодня, в день десятой годовщины со дня гибели хоккеистов ярославского "Локомотива", болельщики собрались на "Минск-Арене", чтобы почтить память команды. Сюда может прийти любой желающий, чтобы возложить цветы и вспомнить игроков, ставших жертвами авиакатастрофы в аэропорту Туношна. Завершит день памяти матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским "Локомотивом" и минским "Динамо", который начнется в 19:30.