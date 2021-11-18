Главная Фотофакт. Беженцы продолжают прибывать в транспортно-логистический центр. Многие семьи воссоединились Опубликовано: 18.11.2021 14:22:00 1288 Фотофакт. Беженцы продолжают прибывать в транспортно-логистический центр. Многие семьи воссоединились Люди продолжают прибывать из лагерей под открытым небом в теплый, обогреваемый транспортно-логистический центр. Образовалась очередь из желающих занять свое место под крышей ТЛЦ. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Светлана ИСАЕНОК Написать автору Фото: Анна КАСПЕР Версия для печати Новости и статьи