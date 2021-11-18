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  2. Фотофакт. Беженцы продолжают прибывать в транспортно-логистический центр. Многие семьи воссоединились

Фотофакт. Беженцы продолжают прибывать в транспортно-логистический центр. Многие семьи воссоединились

Люди продолжают прибывать из лагерей под открытым небом в теплый, обогреваемый транспортно-логистический центр. Образовалась очередь из желающих занять свое место под крышей ТЛЦ.


















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Фото: Анна КАСПЕР
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