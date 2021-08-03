Сегодня из Токио вернулась наша национальная команда по прыжкам на батуте. Белорусы встретили спортсменов с цветами и поздравлениями в Национальном аэропорту Минск, а наш фотокорреспондент запечатлел это на снимках. Напомним, Иван Литвинович принес нашей стране первое золото на токийской Олимпиаде, а Владислав Гончаров в финале занял четвертое место.
Видео: АТН
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Фотофакт: белорусы встречают национальную команду по прыжкам на батуте в Национальном аэропорту Минск
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