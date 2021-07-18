Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка-спринт

Спринт…победа…поул

Стартовая четверка

Браво, Фернандо!

Ну, что же ты, Серхио…

И главная новость – поул по итогам 17 кругов субботней гонки завоевал Макс Ферстаппен, который уже до первого поворота на старте обошел Льюиса Хэмилтона. Отчаянные попытки британского чемпиона вернуть себе позицию не увенчались успехом. И главные претенденты на чемпионский кубок в этом сезоне будут стартовать с первого ряда, но теперь «Ред Булл» будет «заказывать музыку», а не «Мерседес», как это было еще вчера перед спринтом.Официально голландец уже 5-й раз подряд завоевывает поул-позишн. Причем на самых различных автодромах, что еще больше добавляет уверенности нам в том, что эра доминирования немецких чемпионов, похоже, окончательно завершилась. Во всяком случае, если мы ведем речь о нынешнем сезоне. Ведь в будущем году и болиды, и правила дадут отсчет новой странице жизни Формулы-1. Но это будет в будущем. А сегодня – главный претендент на чемпионский титул Макс Ферстаппен вновь доказал, что «Ред Булл» - это не только продавец известного в мире бренда тонизирующих напитков, но и чемпионская команда «королевских гонок». Осталось лишь не упустить ту птицу удачи, которая так неожиданно залетела в австрийскую «конюшню» в начале этого сезона, и довести начатое до логичного завершения.Следует отметить, что Максу удалось прервать длинную победную серию поулов команды «Мерседес» на этом автодроме. В последний раз с первого места в воскресную гонку уходил не пилот немецкой «конюшни» в 2012-м году. И еще один небольшой, но приятный для голландца нюанс: Льюис Хэмилтон еще никогда в эпоху новой эры турбомоторов не был так долго без поула. Словно споткнувшись на отметке «100» в Монтмело на Гран-при Испании в начале мая, британский гонщик все никак не может выиграть свою очередную 101-ю поул-позишн на старте.Второй ряд на стартовой решетке в воскресной гонке остался без изменения. Несмотря на то, что болид Вальттерри Боттаса был обут в слики «софт», позволявший ехать быстрее, чем «медиум» остальной группы лидеров, финский гонщик даже не смог показать равного темпа с Ферстаппеном и Хэмилтоном на первых кругах. Второй номер «Мерседес» даже не попытался что-то изменить в своем положении, в одиночестве проведя гонку-спринт: от более медленных преследователей легко оторвался, а вот до лидеров так и не дотянулся.На финише субботней гонки вместе с победными венками первой тройке пилотов раздавали еще и очки: 3-2-1. Да, это позволило сократить отставание финна в личном зачете от Ландо Норриса, который теперь с преимуществом в 9 очков по-прежнему занимает 4-ю строчку в личном зачете. При том, что болиды «МакЛарен» заведомо уступают «Мерседес» в скорости. Но для болельщиков Боттаса – это слабое утешение, так как у их кумира все меньше остается шансов на будущий сезон получить контракт в сильной команде. Что же касается немецкой «конюшни», то, увы, сохранение за Вальтерри его места у нынешнего работодателя выглядит не более, чем призрачным.Шарль Леклер, как и его финский сосед по второму ряду стартового поля, сохранил свою позицию, чем порадовал итальянскую скудерию. Темп у «Феррари» на этом автодроме есть. Это доказал и прорыв Карлоса Сайнса из хвоста пелотона, куда он был вынужден отправиться после контакта с «Уильямс» Джорджа Рассела на первом круге. Британец после гонки был признан виновным в столкновении. Он получил штраф с потерей 3-х мест на старте и дисциплинарное очко за неудачное пилотирование.Если бы за спринт-гонку присуждали звание Гонщика дня, то в Сильверстоуне оно бы наверняка досталось Фернандо Алонсо. То, что он сотворил на первом круге, а также его упорное сопротивление более быстрым машинам на протяжении оставшейся 100-километровой дистанции, заслуживает искреннего уважения. Браво, Фернандо!Буквально за несколько часов до спринта я написал в своем предыдущем материале следующие строчки: «Отлично зная, насколько испанец может выжимать из своего болида все до последней, как говорится, «лошадиной силы», можно быть уверенным, что спринтерская гонка в исполнении Алонсо должна быть боевой. Не стоит сомневаться, что с учетом своего огромного опыта испанский чемпион сумеет на старте найти оптимальную траекторию и обойти нескольких из своих соперников».Скажу честно, так точно предугадывать события мне еще не доводилось. Стартовый круг в исполнении Фернандо, выложенный в интернете, за короткое время собрал пол-миллиона просмотров. И этот прорыв уже получил свое законное право войти в почетную историю Формулы-1.Обойдя 6-х соперников, испанец затем долгое время сопротивлялся паре пилотов «МакЛарен», уступив им лишь потому что британские болиды заметно быстрее французского «Альпине». В итоге Фернандо будет стартовать сегодня не с 11-го, а с 7-го места. Так высоко на стартовой решетке в этом сезоне Алонсо еще не поднимался.Кстати сказать, неплохой прорыв показал в спринт-гонке еще один ветеран-чемпион. Это – Кими Райкконен, который также улучшил свое место на старте на 4 позиции. Правда, прорыв с 17-го на 13-е место пилота «Альфа Ромео» выглядит куда более скромным, чем у его испанского коллеги. Но тем не менее эти два примера наглядно показали, что идея спринт-гонок в качестве подтверждения мест на старте после пятничной квалификации является весьма прогрессивным элементом в устоявшейся классике канонов Формулы-1.Если бы понадобилось исподтишка подперчить сладкий победный пирог команде «Ред Булл», то лучшего способа, чем это сделал мексиканский пилот австрийской «конюшни» , нельзя было бы и придумать. Серхио Перес действительно добавил «перцу» в сладкие эмоции от уверенной победы своего напарника.Пытаясь реализовать высокий стартовый потенциал своей машины и прорваться со скромного для нее 5-го места в лидирующую «тройку», Серхио не удержал болид на траектории и вылетел с трассы. Благо, что обошлось без контакта с отбойниками. В Сильверстоуне слишком широкие зоны безопасности. Но прогулка по гравию и поребрикам дорого обошлась команде «Ред Булл». Вернувшись на трассу в конце пелотона, Перес так и не сумел затем даже вырваться из группы аутсайдеров. Командный мостик австрийского коллектива решил вскоре и вовсе зазвать своего пилота в боксы и снять с дистанции, чтобы иметь возможность нарушить требования «закрытого парка» и отремонтировать поврежденную машину перед главной гонкой.Следует отметить, что стюарды странным образом не заметили опасного возвращения Серхио на трассу. Он едва не стал причиной столкновения, когда его медленную машину на полной скорости обгоняли соперники. За аналогичное «безрассудство» Карлоса Сайнса наказали официальным предупреждением, а вот Пересу это сошло с рук. Странная непоследовательность уполномоченных властью гоночных судей.Предстоящий старт мексиканского гонщика с пит-лейна, разумеется, придаст оживления в хвостовой части пелотона. Недаром же по формульным сетям разлетелась шутка: оба пилота «Ред булл» стартуют с первого места. Только Макс во главе пелотона, а Серхио в самом конце. Правда, помочь своему напарнику в борьбе за очередную победу мексиканцу теперь вряд ли удастся. Максимум, на что он может рассчитывать, так это на попадание в первую «шестерку» на финише, поскольку машины «Ред Булл» действительно очень быстры.Гонка начнется в 17.00 по минскому времени. И будем надеяться, что полторы сотни тысяч болельщиков на автодроме в Сильверстоуне, ровно как и многомиллионная армия телезрителей у экранов, а также не менее значимое число почитателей автоспорта у дисплеев своих компьютеров, не будут разочарованы событиями предстоящего Гран-при Великобритании.