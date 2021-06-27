Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация Ферстаппен вошел во вкус

У Серхио Переса задача прикрывать тылы напарнику

Ландо Норрис продолжает удивлять, он стартует 3-м

Взлеты и провалы

Перед Карлосом Сайнсем и его "Феррари" стоят сложные задачи

У главных претендентов первый ряд

Джордж Рассел впервые стартует так высоко на болиде "Уильямс"

Макс Ферстаппен в этом сезоне имеет самую быструю машину

Утренний кофе Вальттерри Боттаса в субботу

Этот этап не был предусмотрен в официальной версии календаря чемпионата Формулы-1 на нынешний сезон. И выбор пал на него лишь в качестве замены турецкого этапа, который стал невозможным в указанные сроки из-за серьезной ситуации, связанной с пандемией коронавируса в Стамбуле. Поначалу, чтобы не проводить две одинаковых гонки на одном и том же автодроме с интервалом всего в одну неделю, наиболее оптимистично настроенные уполномоченные лица пытались предложить провести одну из гонок не как традиционно она здесь проходит «по часовой стрелке», а с направлением движения наоборот. Но прагматики тут же остудили горячие головы своих оппонентов, доказав путем простой имитации на компьютере, что такое волевое решение вызовет либо срочные дорогостоящие работы по переустройству зон вылета, либо создаст условия слишком уж повышенной опасности для пилотирования и зрителей на трибунах. В итоге два этапа решили проводить в одинаковом формате, лишь изменив названия. Первый Гран-при решено было назвать в честь прилегающей к автодрому местности, а второй так и остался, как это было предусмотрено в начале сезона, то есть Гран-при Австрии.В последние несколько лет «Ред Булл» ярко выступал на трассе в Шпильберге. И с учетом преимущества в болидах, что стало понятно уже с первых гонок нынешнего сезона, даже действующие чемпионы команда «Мерседес» не очень рассчитывает здесь на успех. В поисках дополнительных секунд немецкой «конюшне» уже приходится идти на эксперименты. На прошлой неделе во Франции Вальттерри Боттасу решили сменить болид, воспользовавшись резервным, настроенным под Льюиса Хэммлтона. Финн действительно поехал лучше. Но британский чемпион, пересев в свою очередь в машину напарника, проехал быстрее его и в квалификации, и в гонке. Тем самым Льюис доказал, что причина вовсе не в болиде, а в морально-психологическом настрое Вальттерри.В Шпильберге, впечатлившись результатами своих главных конкурентов, в «Мерседес» вновь решились поэкспериментировать. И вновь с Боттасом. Финский пилот попытался тронуться с места со второй передачи, выезжая после обслуживания на пит-лейне. Однако его машину развернуло прямо у соседних боксов команды «МакЛарен». Понятно, что британцы тут же пожаловались руководству гонки, мол, была создана опасность жизни их механикам. И штрафные санкции не заставили себя ждать. На стартовой решетке Вальттерри потеряет 3 позиции, а заодно в его дисциплинарной «копилке» добавятся 2 балла.В пятничных свободных заездах Макс Ферстаппен блистал своими результатами, словно продолжая серию успехов, что имело место на предыдущих Гран-при. Лишь утром в субботу инициативу перехватил Льюис Хэмилтон, напомнив тем самым зрителям, что он не только действующий чемпион, но и до недавнего времени был лидером чемпионата.Синоптики обещали осадки на время квалификации, но австрийское небо сдержало свои эмоции над Шпильбергом, и на трассу не пролилось ни капли дождя, пока пилоты пытались выжать максимум на одном зачетном круге.Короткий круг австрийского автодрома представляет собой довольно сложную техническую трассу, в том числе и с перепадами рельефа. Результаты здесь настолько близки друг к другу, что порой в 1.5 секунды укладывается разница во времени между первым и 20-м гонщиком. Никита Мазепин уже по сложившейся неприятной для российских болельщиков традиции уступил своему напарнику Мику Шумахеру. Правда, в этот раз между пилотами «Хаас» было всего 0.15 секунды. Но поскольку не было сходов, технических неполадок и аварий у соперников, то их болиды завоевали право лишь на старт с последнего ряда.Неожиданно в группе аутсайдеров оказались «Альфа Ромео» Кими Райкконена и «Альпине» Эстебана Окона. Если напарник финна Антонио Джовинацци и не так далеко квалифицировался от Кими, то Фернандо Алонсо будет стартовать сегодня в гонке с 9-го места, а не с 9-го ряда, как его партнер по французской команде.Испанский чемпион весьма положительно отозвался о своей машине и настройках. Но с другой стороны и к Эстебану трудно предъявить строгие претензии. Его результат был всего на 0.3 секунды хуже. Впрочем, этого хватило, чтобы на старте напарников «Альпине» разделили 8 (!) машин.Еще более значимая разница оказалась между пилотами «МакЛарен». Даниель Риккиардо начнет гонку с 13-й позиции, а вот его юный коллега Ландо Норрис после штрафа, наложенного на Вальттерри Боттаса, и вовсе стартует 3-м. Самым главным соперником в Формуле-1 издавна считался напарник по команде. Ведь только у него такая же машина и такой же командный мостик. Естественно, что на фоне взлета одного пилота, слишком скромное выступление другого выглядит порой просто провалом.Еще одно яркое выступление следует отметить и в исполнении Джорджа Рассела. Кандидат на место в «Мерседес» на будущий сезон на своем скромном «Уильямсе» не только традиционно вышел во второй сегмент, но и там проехал с 11-м временем. И с учетом этого приходит в голову мысль: о может быть не так уж и плох британский болид? Возможно, что просто Николя Латифи не может добиться от него предписанного максимума, а не Рассел такой уж талантливый? Кстати сказать, в списке кандидатов на следующий сезон в эту «конюшню» в случае «повышения по службе» Джорджа с недавних пор значится и Даниил Квят. Российский пилот пока выступает в роли резервного гонщика команды «Альпине» и связи с Формулой-1 не теряет.Если говорить о взлетах и провалах, то уместно отметить команду «Феррари». После двух ярких этапов в Монако и Баку итальянская скудерия откровенно «провалилась» во Франции. И судя по результатам вчерашней квалификации, похоже, это падение продолжилось и в Шпильберге. Шарль Леклер стартует 7-м, а его испанский напарник Карлос Сайнс лишь 12-м.Макс Ферстаппен весьма уверенно провел первую попытку в заключительном сегменте. И этого хватило, чтобы уже второй раз подряд стать обладателем поула. Это 3-я выигранная квалификация голландца в этом сезоне и 6-я в его формульной карьере.Попытавшись обойти своего главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, Льюис Хэмилтон под занавес квалификационных заездов даже нарушил джентльменское соглашение, которое существует у гонщиков по поводу обгонов на подготовительном круге. Причем сэр Хэмилтон нарушил его 6 (!) раз. То есть минимум 6 гонщиков могли упрекнуть британца в несоответствии его принципам джентльмена, фиксируя, как Льюис обгоняет их, готовясь к быстрому кругу.Но это не принесло успеха британскому сэру и чемпиону. Вынужденный ехать во время этих «неджентльменских» обгонов по грязной траектории гонщик «Мерседес» не смог оптимально правильно и быстро начать свою завершающую попытку, а затем еще и ошибся на первом секторе. В итоге у него было лишь 3-е время. Благо, что напарник Льюиса получил штраф. И со старта в гонку действующий чемпион будет уходить с первого ряда вместе с нынешним фаворитом чемпионата.Второй ряд у Ландо Норриса и Серхио Переса. Если британец будет в одиночку вести свое личное сражение за право финишировать как можно ближе к подиуму, то вот у мексиканца задача посложнее. Ему нужно будет любой ценой удержать позади себя Вальттерри Боттаса, чтобы тот не мешал дуэли Ферстаппена с Хэмилтоном. А в идеале еще и помешать самому Льюису составить конкуренцию лидеру команды «Ред Булл». Если при исполнении этих задач Пересу удастся и самому финишировать на подиуме, то можно будет считать, что сильные аргументы на продление контракта с австрийской командой на следующий сезон будут у него еще более весомыми.Гонка начнется в 16.00 по минскому времени.