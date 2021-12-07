Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Неравное равенство

Первый старт

Повезло или наоброт?

Второй старт или ре-старт

Пикантная ситуация

Преступление и наказание

Правила не для всех?

Освистанный герой дня

Накануне этой дебютной гонки в Джидде вряд ли кому и в голову могло прийти, насколько она будет полной различными событиями. Именно такие этапы вписываются в историю Больших призов, чтобы по ним затем изучать, что такое Формула-1, и какие в этой элитной дисциплине автоспорта имеются правила. Ассортимента всего случившегося в это воскресенье на новеньком автодроме на берегу Красного моря хватило бы на целую методическую книгу как по правилам пилотирования, так и по правилам судейства. Всякий раз, когда возникала конфликтная ситуация, руководству гонки и его судейскому штабу предстояло решать сложные почти математические задачи с неравенствами и многими неизвестными. И, отдавая предпочтение кому-то из пострадавших в плане вынесения вердикта, арбитры старались с большим или меньшим успехом быть до конца объективными.Из всей гонки это было, как оказалось, самое спокойное время. Стартовавшие с первого ряда машины «Мерседес» дружным кортежем проехали первую связку поворотов. Слаженность их действий не позволила ни Максу Ферстаппену, ни рядом с ним сражающимся за позицию на «Феррари» Шарлю Леклеру и на «Ред Булл» Серхио Пересу подвергнуть сомнению лидерство Хэмилтона и Боттаса.Небольшие перестановки в середине пелотона обошлись без инцидентов и аварий. И когда пелотон растянулся по длине трассы, старательно утюжа новенький аравийский асфальт, казалось, что мы рискуем получить из дебютного представления Формулы-1 на автодроме в Джидда скучный спектакль. Но не тут-то было. Напряжение в воздухе стремительно росло. Ускоряющиеся с каждым кругом машины все ближе и ближе проносились к стенкам синтетического ограждения Тех-Про. И первым, кто пересёк допустимую черту безопасности, оказался сын легендарного немецкого гонщика Мик Шумахер.Его «Хаас» развернуло, он потерял управление и ударился в барьеры. Появилась машина безопасности, позволившая маршалам убрать разбитый болид. Однако ограждения были повреждены настолько, что отремонтировать их, не подвергая риску сотрудников трассы, было невозможно. После нескольких кругов «преследования» пелотоном машины «Астон Мартин» Бернда Майландера были выброшены красные флаги, болиды отправились на пит-лейн.Когда сэйфети-кар возглавил пелотон, с главного мостика «Мерседес» обоим пилотам команды поступил приказ поменять шины. А вот в «Ред Булл» решили Макса Ферстаппена оставить на трассе, и голландец возглавил гонку. Поначалу казалось, что австрийцы допустили ошибку. Ведь, поменяв свои шины на более жесткие, машины немецкой «конюшни» получили теоретическую возможность ехать до самого финиша уже без пит-стопов.В режиме машины безопасности обгоны запрещены, но ускориться на каком-то участке, если появляется свободный коридор, не запрещено. Поэтому, не поехав на пит-стоп вместе со своими основными конкурентами, Ферстаппен фактически «подставился», потому что пропустил важный момент для принятия этого решения. И отправься он в боксы на следующих кругах, он неминуемо потерял бы несколько позиций, пропустив вперед не только машины «Мерседес», но и нескольких других соперников. А если это сделать уже после ре-старта, то последствия могут быть еще более плачевными. Лидеру чемпионата оставалось лишь надеяться, что после возобновления гонки он сумеет сильно оторваться от остальной группы, чтобы вернуться хотя бы следом за Боттасом и Хэмилтоном. Либо уповать на еще одно появление машины безопасности, причем в лучший для себя момент.Но судьба, в лице руководства гонки и лично Майкла Маси, распорядилась по-иному. Для восстановления барьеров гонка была остановлена красными флагами. А это означало, что на пит-лейне командам было разрешено поменять на машинах своих пилотов шины.В итоге на момент второго старта Макс Ферстаппен уже был на поуле, а Льюис и Вальттерри были соответственно на втором и третьем местах. Вот так удачное стечение обстоятельств позволило голландцу совершить так называемый административный обгон, пользуясь несовершенством регламента.Новость о ре-старте с места руководство гонки объявило по ходу круга выезда пилотов из боксов вслед за машиной безопасности. То есть в самый последний момент, чтобы подогреть интригу. В этом сезоне Майкл Маси частенько радует публику и прессу именно таким решением. Действительно, в старте с места есть больше возможностей для непредсказуемости сюжета, чем когда болиды уходят в гонку с ходу после того, как сэйфети-кар уезжает с погасшими фонарями на пит-лейн.Льюис на погасшие фонари стартового светофора среагировал быстрее, и к первому повороту он успел обойти «Ред Булл» голландца. Но Макс не был бы Ферстаппеном, если бы не попытался в своей традиционно хулиганской манере вернуть себе позицию. Он откровенно срезал первый поворот и на выходе из него даже оттеснил с траектории «Мерседес» Льюиса. Этим инцидентом сумел воспользоваться Эстебан Окон. Кстати сказать, гонщик «Альпине» наиболее удачно проехал свой первый отрезок дистанции, и после своего квалификационного 9-го места в этот раз уходил в гонку уже 4-м. Лидерство француза продолжалось недолго. Имея в своем распоряжении более быструю машину, Ферстаппен быстренько вернул себе лидерство.Следует заметить, что маневр Макса, откровенно нарушающий принцип о том, что пилот не должен получать преимущества за счет своего выезда за пределы трассы, в этот раз стюарды заметили и даже отреагировали. А ведь до этого случая Ферстаппену частенько прощалось подобное по ходу сезона ради сохранения интриги борьбы в чемпионате. Мол, в первом повороте стартового круга гонщикам разрешено вести борьбу даже с легкими нарушениями правил. Правда, как показывает история, это разрешалось не всем, а лишь избранным. И Ферстаппена за старты с жесткой борьбой в стиле картингистов еще до этого, по-моему, ни разу не наказывали.Если в авангарде пелотона обошлось без серьезных аварий после ре-старта, то вот в середине и арьергарде этим похвастать не могли. Серхио Перес в борьбе с Шарлем Леклером откровенно начал выдавливать монегаска и своим «Ред Булл» зацепился за колеса болида «Феррари». Мексиканца развернуло. Пытаясь избежать аварии с замедлившейся перед ним машиной, в свою очередь, Джордж Рассел резко и неожиданно для соперников затормозил. И ехавший у него на фонарях Никита Мазепин уже даже теоретически не имел шансов избежать столкновения. «Хаас» россиянина просто протаранил «Уильямс» британца. Хорошо еще, что обошлось без тяжелых травм.Из перечисленных пилотов лишь Леклеру удалось продолжить гонку, трое остальных гонщиков сошли с дистанции. И снова красные флаги и новый ре-старт.По правилам, обогнав Льюиса за счет выезда за пределы трассы, Макс Ферстаппен должен был бы вернуть позицию сопернику. Но поскольку гонка почти сразу же была остановлена из-за аварии Мазепина и Рассела, то Майкл Маси предложил команде «Ред Булл» альтернативу: либо Ферстаппен на следующий ре-старт выезжает на 3-м месте после Хэмилтона, либо дело о нарушении передается стюардам, и они уже будут потом выносить решение о наказании. В австрийской команде решили согласиться с таким предложением.С поула стартовал, естественно, Эстебан Окон. Кстати сказать, именно этого пилота стоило бы наградить за гонку в Саудовской Аравии званием Гонщика дня. В то время, как его именитый напарник Фернандо Алонсо «воевал» со своим окружением в глубине пелотона, француз боролся за подиум, и даже пару раз сумел полидировать в гонке.На втором ре-старте Льюис попытался сразу же опередить Окона, заняв середину трассы на входе в первый поворот. И это сыграло против британского чемпиона. В открывшуюся «калитку» слева от Хэмилтона смог протиснуться на своем «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Правда, ему пришлось заехать на поребрики и даже «потолкаться локтями» с соперником, допустив контакт между собой болидов, но достигнутая цель того стоила. Голландец возглавил гонку.Как в знаменитом романе у Ф.Достоевского, каждое преступление неминуемо должно приводить к наказанию. Но нередко случается, когда трудно определить ту грань, за которой поступок и действия превращаются в преступление.Когда на 37-м круге Льюис, долго готовившийся перед этим к атаке на лидирующего в гонке Макса, рискнул пойти на обгон, то гонщик «Ред Булл» грубо вытеснил британца за пределы трассы, сохранив лидерство. Лишь мастерство чемпиона позволило избежать столкновения. Руководство гонки по рации сообщило Кристиану Хорнеру, что их подопечному следует вернуть позицию Хэмилтону, чтобы избежать наказания. Информацию передали Ферстаппену. И кругом спустя тот решил устроить «западню» своему преследователю.Заняв траекторию посередине трассы , Макс, приближаясь к линии детекции зоны DRS, неожиданно затормозил перед болидом соперника, который в это время был у него фактически на фонарях, преследуя по пятам. Льюис не ожидал такого подвоха, и едва увернулся от тарана, лишь слегка повредив на своем «Мерседес» правое переднее крыло о машину соперника. Ферстаппен же вновь ускорился и сохранил лидерство.Коварный замысел голландца он сам раскрыл несколькими кругами спустя, когда стюарды настойчиво повторили еще раз предписание пропустить Хэмилтона вперёд.Макс на этот раз сместился с траектории, и в этом же месте трассы пропустил Льюиса. Но поскольку при этом голландец занял более выгодную траекторию, и к тому же на отметке детекции DRS он был позади британского пилота, то он тут же, воспользовавшись активацией подвижного крыла, обогнал соперника обратно.Детская уловка? Нет, точный расчет и циничное игнорирование требований правил «вернуть позицию». Такое пренебрежение явно не понравилось стюардам, и они выписали Максу штраф в 5 секунд. С точки зрения правил, пилот может отбыть эти штрафные секунды на пит-лейне во время обслуживания в боксах. Либо, если как в нашем случае уже не было предусмотрено пит-стопов, то время добавляется к итоговому в протоколе.Кругом спустя Льюису удалось-таки обогнать соперника, но так и осталось непонятным, за счет чего? То ли Макс с опозданием решил выполнить требования стюардов, но штраф уже был выписан, и этот маневр не засчитался в пользу провинившегося? То ли Льюису действительно удалось воспользоваться DRS и обойти машину соперника, все больше терявшую скорость? Оставшиеся 8 кругов британец ехал в темпе, на секунду опережающем время прохождения круга его соперником. Более того, под самый занавес гонки Хэмилтону удалось даже показать время лучшего круга. Таким образом он получил в свою копилку не 7, а 8 очков преимущества над финишировавшим вторым пилотом «Ред Булл».Уже после гонки стюарды выписали Максу еще и дополнительный штраф за то, что он спровоцировал столкновение с соперником на 38-м круге. Добавленные 10 секунд к общему времени Ферстаппена ничего не изменили в итоговом протоколе.На последних метрах дистанции Вальттерри Боттас сумел-таки обогнать упирающегося из последних сил Эстебана Окона и заработал право тоже подняться на подиум. Таким образом команда «Мерседес» сумела увеличить свой отрыв в Кубке конструкторов от команды «Ред Булл» сразу на 23 очка. А 4-е место французского пилота, больше всех расстроившегося на финише от упущенной возможности награждения на подиуме, позволило команде «Альпине» фактически гарантировать себе 5-е место в общем зачете по итогам сезона.Гонка в Саудовской Аравии наиболее ярко продемонстрировала характер и мастерство Макса Ферстаппена. Повзрослев за почти 7 полных сезонов в Формуле-1, он стал матерым бойцом. А получив в свое распоряжение болид, способный побеждать в гонках, лидер чемпионата и команды «Ред Булл» стал ещё и реальным претендентом на титул. Впервые с 2012 года до последней гонки судьба чемпионства еще остается нерешенной, и впервые с 2014-го при этом лидирует не гонщик «Мерседес».Но что в Максе осталось неизменным, так это его отношение к правилам. Если они не позволяют ему побеждать соперника, значит, нужно … правила эти либо игнорировать, либо изменять в угоду Ферстаппену. Возможно это звучит категорично, но поведение голландца на трассе во время гонки не единожды доказывало такое его отношение к правилам.Автогонки – весьма опасный вид спорта. А Формула-1, как вершина автоспорта, требования безопасности пилотов, команд и зрителей выстрадала многими десятилетиями, положив на жертвенник десятки жизней безвременно ушедших от нас людей. Поэтому черта, которая отделяет безопасное вождение от безрассудного, это та линия, которую и определяют правила.Но вся беда в том, что именно эта грань зачастую и отделяет борющихся за победы гонщиков от таких важных для них в этой борьбе долей секунд. И от того, насколько ты можешь позволить себе перейти эту черту, иногда зависит, сможешь ли ты победить себя, и сможешь ли ты победить соперника.Так вот если говорить образно, то в поисках лишних секунд преимущества пилоты частенько наступают, как говорится, одной ногой на эту черту. Некоторые умудряются иногда чуть-чуть переступить ее на короткое мгновение. А такие как Макс, если им нужно для победы переступить эту грань двумя ногами, сделают это не задумываясь. При этом забывая, что любая авария в автоспорте может привести к смертельным случаям. И если до сих пор Ферстаппену младшему откровенно везло во всех его инцидентах и столкновениях, то когда-нибудь удача может и покинуть его. Тревожный звоночек в этом сезоне уже прозвучал в Сильверстоуне. Там Макс отделался лишь ушибами. В Монце под колесами его болида едва не погиб Льюис. Тоже , к счастью, обошлось. Но долго ли это будет продолжаться?По итогам интернет-голосования зрителей звание Гонщика дня досталось Максу Ферстаппену. Что скрывать, зрителям нравятся автохулиганы, без них гонки были бы скучными. Так, во всяком случае, считают те, кто частенько прощает Максу его шалости на трассе.Но во время интервью на подиуме, когда Ферстаппен отвечал на вопросы бывшего гонщика Формулы-1 Дэвида Култхарда, вместе с одобрительными возгласами публики в адрес голландца неожиданно мы услышали свист и неприязненное улюкание. Раньше в адрес Макса такого «откровенного мнения» зрителей мне слышать не доводилось. Значит, все же не так однозначно хулиганские выходки голландца воспринимают и зрители. Услышал ли это сам Макс? Думаю, что да. А вот сделает ли он соответствующие выводы? Наверное, вряд ли. Во всяком случае, высказывая несогласие и обиды в адрес стюардов по поводу вынесенных ему штрафов, Макс откровенно признался, что такая Формула-1 не для него. То есть его принцип бороться за победу любой ценой остается по-прежнему для него главным.Ну, что ж. До главной развязки сезона остается меньше недели. Уж в следующее воскресенье пройдет завершающая гонка в Абу-Даби. Сумеет ли в ней Макс Ферстаппен удержаться от желания выбить своего главного соперника с трассы, чтобы сойти обоим и таким образом стать чемпионом, если его болиду «Ред булл» не хватит скорости, чтобы опередить британца честным путем? Ответа осталось ждать недолго.