Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация

Льюис стартует первым

Чего ждать от гонки?

Автодром Лосаил впервые принимает у себя Формулу-1. Это событие стало возможным лишь потому, что освободилось место после отказа от проведения Гран-при в Австралии из-за пандемии. Но местным промоутерам удалось-таки заключить контракт и на более длительный срок. Два месяца назад был подписан 10-летний договор, закрепляющий за Катаром право участвовать в чемпионате, начиная с 2023 года. Почему не сразу со следующего года? Потому что Катар принимает у себя чемпионат мира по футболу.Кстати сказать, двухлетнее ожидание позволит принять окончательное решение по поводу выбора автодрома. Возможен вариант, что будущий Гран-при Катара будет проходить не на Лосаиле, а на новой трассе, которую в этом арабском эмирате построят, если сегодняшняя гонка пройдет без особого интереса. Благо, что время на строительство будет предостаточно. Ведь сам Лосаил был сооружен всего за год, и его первичное назначение было связано с чемпионатом MotoGP.Главной особенностью нынешней трассы является искусственное освещение, которое было здесь установлено в 2007-м году и которое позволяет проводить гонку в вечернее время.Борьба за поул была весьма напряженной. Достаточно сказать, что в одну секунду во втором сегменте уложились результаты 14 гонщиков. А лидировавшего по ходу всей квалификации Льюиса Хэмилтона отделили от ближайшего к нему соперника всего каких-то 14 тысячных секунды. И это был Пьер Гасли на “Альфа Таури”, который в итоге будет стартовать на необычно высоком для себя 4-м месте.К слову сказать, в заключительном 3-м сегменте квалификационных заездов именно машина французского пилота привнесла дополнительную интригу в развитие событий. Пробитое на последнем круге колесо вынудило Пьера запарковаться на стартовой прямой, вызвав появление двойных желтых флагов. И фактически улучшить результат в последней попытке имел лишь Льюис Хэмилтон, что он и сделал, обеспечив себе преимущество в 0.4 сек над Максом Ферстаппеном.Формально голландец финишировал в квалификации на втором месте, опередив Вальттерри Боттаса. И он должен был бы разместить свой болид “Ред Булл” между двумя машинами “Мерседес”. Однако беспристрастный хронометр судей зафиксировал то, что под желтыми флагами гонщик австрийской “конюшни” не только не сбросил, как полагается в таком случае, скорость, но и улучшил свое время. Виновника нарушения вызвали к судьям, перед которыми встала весьма щекотливая задача.С одной стороны, следуя букве закона, они должны были бы наказать лидера чемпионата потерей, как минимум, 3-х позиций на старте. Объяснения Макса по поводу того, что он не заметил желтых флагов выглядели не просто неубедительными, но и смешными. Даже если бы он действительно не видел флагов, это не снимает с него ответственности за факт нарушения. К тому же попытка оправдаться таким образом выглядит еще и как откровенное издевательство над судьями. Ведь не заметить стоявшую у обочины машину “Альфа Таури” не заметить было невозможно. И Ферстаппен должен был в любом случае хотя бы поднять ногу с педали газа перед финишной чертой, но он этого не сделал. Тем самым Макс не просто игнорировал требования правил, но и подверг опасности другого пилота, что обычно в Формуле-1 карается неминуемым штрафом.С другой стороны, сейчас любое действие со стороны судей в адрес претендентов на чемпионский титул может расцениваться как вмешательство в борьбу, чего им конечно же хотелось бы избежать.Осмелюсь утверждать, что будь на месте Ферстаппена в роли нарушителя Льюис Хэмилтон, ни у одного из стюардов не дрогнула бы рука тут же «выписать штраф» в адрес 7-кратного чемпиона. Также стражи порядка поступили бы и в адрес других гонщиков, но только не по отношению к Максу. Чего тут скрывать? Особое отношение судей к голландскому пилоту мы вынуждены наблюдать уже не в первый раз. Ведь победа Льюиса в чемпионате принесет британцу уже 8-й чемпионский титул, а для интриги Формулы-1 важнее, чтобы эта победная серия сэра Льюиса Хэмилтона была все же прервана.Писать об этом неприятно, поскольку мне всегда претили такие «подковерные игры» в автоспорте. Но факт остается фактом. На предыдущем этапе в Бразилии судьи изо всех сил пытались помочь команде «Ред Булл» и лично Максу Ферстаппену, отправив Льюиса Хэмилтона в конец стартовой решетки после дисквалификации его результата в квалификации. А затем еще и по ходу гонку откровенное нарушение Максом правил при защите своей позиции на 48-м круге в ходе атаки Хэмилтона было расценено стюардами как гоночный инцидент, хотя даже в этом сезоне за подобные действия ни один из нарушителей ни разу еще не избежал наказания.Уже здесь в Катаре судьям вновь пришлось вернуться к рассмотрению этого бразильского инцидента, поскольку руководство «Мерседес» подало официальный протест. Но вердикт остался без изменений Это в свою очередь вынудило руководство гонки собирать пилотов, чтобы объяснять им, как в дальнейшем будут трактоваться подобные действия в гонках, и как будет определяться грань между понятиями «гоночный инцидент» и «выталкивание с трассы».Теперь к этому добавилось и откровенное игнорирование Максом Ферстаппеном двойных желтых флагов. Судьи предпочли взять время на обдумывание. Решение по этому вопросу будет вынесено не позднее, чем за час до старта гонки.Кстати сказать, под рассмотрение стюардов попали еще два пилота. Помимо Макса на завершающем круге отметились в числе нарушителей Карлос Сайнс на своем «Феррари» и пилот «Мерседес» Вальттерри Боттас. Они не достаточно много снизили скорость в зоне действия одиночных желтых флагов, которые были им показаны в начале круга. Решение по этим пилотам также будет принято перед самым стартом.Что это? Попытка создать интригу и потрепать нервы командам, а заодно и собравшейся на автодроме публике? Ситуация и впрямь щекотливая. Справедливо будет, если всех троих накажут, как того и требует регламент. А накажут как, всех одинаково? Но ведь Боттас и Сайнс не достаточно сбросили скорость под одиночными желтыми флагами, а Ферстаппен не только не сбросил скорость, но и улучшил свое время под двойными желтыми флагами. По меньшей мере, все трое должны получить штраф с потерей 3-х позиций на старте. И по идее, это должно было быть сделано сразу же после квалификации. Но вот уверенности в том, что так и будет, у меня уже нет. Слишком уж хочется многим, чтобы Макс заработал свой первый в карьере чемпионский титул, о котором без конца говорят на протяжении всех 7 сезонов, которые голландец гоняется в Формуле-1.Я тоже не против, если Ферстаппен в честной борьбе станет чемпионом. Благо, что машина в этом сезоне ему позволяет это сделать. Только вот излишне благоприятствовать этому судьям не надо. В автоспорте, и особенно в Формуле-1, подобное фаворитизм никогда не приветствовался и лишь вредил гонкам Больших призов.Ответ на этот вопрос можно было бы уже давать, будь судьи в Катаре более решительными. А так остается лишь гадать, как говорится, на «кофейной гуще».Если получат наказание упомянутые выше нарушители, то в компанию к обладателю поула на первый ряд переместится Пьер Гасли со своим «Альфа Таури». А второй ряд на стартовой решетке займут Фернандо Алонсо («Альпине») и Ландо Норрис («МакЛарен»). Компания, согласитесь, еще та. Особенно если учесть как прорываются обычно на старте и испанский чемпион, и будущая надежда британского автоспорта.В общем, отправив Ферстаппена и Боттаса, по меньшей мере, на три позиции назад по стартовой решетке, судьи явно создадут больше предпосылок для интриги гонки, чем оставив все нарушения без наказания, пытаясь сохранить интригу в чемпионате за счет подыгрывания отдельно взятому индивидууму.До ответа на этот вопрос, осталось всего несколько часов. Гонка начнется в 17.00 по минскому времени.Фото из личного архива автора