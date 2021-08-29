Формула-1. Гран-при Бельгии

Финишировать, не стартовав

Главный счастливчик

Главный неудачник

Борьба за лидерство обостряется

Гонщик дня

Гран-при Бельгии в течение всего уик-энда претендовал на роль самого дождливого в истории чемпионата Больших призов. Но в итоге он оказался лишь самым коротким, поскольку с большим трудом преодолев за машиной безопасности 3 круга, болиды были остановлены красными флагами. Гонка финишировала, так и не дождавшись настоящего старта.И, как бывает в похожих случаях, были среди участников этой нелепой по своему характеру и разочаровывающей по своим результатам гонки и свои счастливчики, и свои неудачники.Но прежде, чем говорить о неудачниках гонки, следует отметить, что больше всех пострадали от этого якобы состоявшегося Гран-при болельщики. На протяжении долгих 4-х часов под дождем они самоотверженно ждали, когда же начнется действие, ради которого они приехали сюда, потратив и время, и немалые деньги. Словно им в утешение, а скорее для того, чтобы все же создать иллюзию проведенного этапа, дирекция гонки за час до наступления сумерек решилась вывести машину безопасности на трассу. И Бернд Майландер аккуратно повозил за собой чуть больше 20 км двадцать машин, чтобы, согласно регламенту, гонщики могли бы заработать хотя бы половинные очки. Понятно, что это было сделать проще, чем принять решение о переносе гонки на понедельник или вторник, если бы дождь не прекратился. И все же огромное разочарование, охватившее трибуны, где были приехавшие несмотря на непогоду более 75 тыс. болельщиков, было неоспоримым.Чтобы хоть как-то подбодрить зрителей, состоялось даже награждение тройки победителей с шампанским и гимном соседних Нидерландов. Ведь фактически главный кубок Гран-при Бельгии достался голландцу Максу Ферстаппену, чей «Ред Булл» заработал накануне в сложных условиях свой очередной поул.И, учитывая, что большинство болельщиков в Спа-Франкоршам бесспорно симпатизировали Максу, создалось подобие некоего праздника. Уместно будет напомнить, что Ферстаппен сам родом из этих мест. Его мама – бельгийка. И голландский гонщик вполне обоснованно причисляет эту трассу к числу домашних. У него их 3 (!). Ред Булл Ринг в австрийском Шпильберге, эта в Спа-Франкоршаме и нидерландский автодром в Зандфорте, где состоится следующий этап через неделю.Получая приз за 3-е место, весьма расстроенный отсутствием возможности побороться на трассе Льюис Хэмилтон выразил призрачную надежду, обращаясь к зрителям, что им возможно вернут стоимость билетов. Вряд ли это случится, но услышать такое пожелание из уст 7-кратного и действующего чемпиона было болельщикам приятно.Без сомнения на эту роль мог претендовать лишь один пилот. Это Джордж Рассел. Заработав накануне в сумасшедшей дождевой квалификации право стартовать со второго места, вряд ли британец мог и мечтать о подобном исходе гонки. Можно быть уверенным, что если бы гонщикам позволили проехать несколько кругов без машины безопасности, то наверняка Джордж не сумел бы сохранить такую высокую позицию на своем слишком уж скромненьком «Уильямс». И лишь такой сценарий, который случился сегодня в Спа-Франкоршаме, давал ему шанс оказаться на подиуме. Но давайте будем справедливы к талантливому юноше. Завоевать вторую позицию в квалификации на бельгийской трассе при любых условиях стоит многого И поэтому награда за это нашла, как говорится, своего героя.Кстати говоря, у этой знаменитой британской «конюшни» наряду со славной историей бывали уже и такие неожиданные успехи. Вспомним хотя бы Пастора Мальдонадо, принесшего «Уильямс» победу в Гран-при Испании 2012 году. Она была заработана венесуэльцем после выигранного поула и оказалась его единственным подиумом за всю его 5-летнюю карьеру в Формуле-1.В общем, Джордж Рассел сегодня положил начало своим будущим подиумам, если его судьба сложится логично, исходя из результатов британца и его ближайших перспектив оказаться в «Мерседес».Начало бельгийского гоночного уик-энда проходило для Серхио Переса на торжественной ноте. Ему официально было объявлено о продлении контракта на следующий год с командой «Ред Булл». И мексиканцу можно было уже спокойно вздохнуть, сбросив с себя груз психологического прессинга по поводу обустройства своей карьеры.Что он и сделал, показав отличный результат на свободных заездах в субботу: второе время после своего напарника, который возглавил таблицу протокола. Правда, во время самой квалификации Серхио немного перемудрил со своими инженерами и не смог реализовать имевшееся у него преимущество в быстрой машине. В итоге он заработал лишь 7-е место на стартовой решетке.В принципе, и это еще был не провал. На бельгийской трассе обгонять можно во многих местах, тем более, если твой болид явно лучше, чем у соперников. Вот только дождь мог помешать Пересу прорваться в лидирующую группу. И он это сделал. Причем, не в гонке, а на круге выезда из боксов, когда пилоты и вовсе не должны ни атаковать, ни ускоряться. Их задача просто доехать до стартовой прямой, где их поджидает целая команда механиков и инженеров.Увы, с этой задачей мексиканец не справился. В самом, казалось бы, безобидном месте после длинной прямой в 6-м повороте, который находится рядом с самой высокой точкой трассы, Серхио не удержал заскользивший болид и сломал переднюю подвеску своего «Ред Булл», уткнувшись передней частью машины в отбойники.Поэтому при первом пробном старте за машиной безопасности 7-я позиция на стартовой решетке пустовала. Долгое ожидание второй попытки стартовать за сэйфети-каром позволило механикам австрийской «конюшни» отремонтировать подвеску на болиде Переса. Более того, даже было получено разрешение от дирекции гонки присоединиться Серхио к пелотону на втором старте, что само по себе было уже исключением из правил.Однако старания механиков оказались напрасными. Стартовав с пит-лейна, у Переса не было никаких шансов улучшить свою позицию, поскольку момент ре-старта так и не наступил. Без машины безопасности руководство гонки не рискнуло отпустить машины на трассу. В итоге, у Серхио за этап, где по всем прогнозам он должен был быть если и не на подиуме, тот совсем рядом с ним, в наличии оказалась «баранка».Руководство «Ред Булл» в лице Доктора Хельмута Марко после такой необычной победы Макса Ферстаппена заявило, что оно не может быть довольно таким результатом. Точнее сказать, тем, как этот результат достался. Но как бы то ни было, голландцу удалось за счет заработанных 12.5 очков против 7.5 у Льюиса отыграть свое отставание от действующего чемпиона. Теперь главных конкурентов в борьбе за чемпионский титул отделяют лишь 3 очка.В оставшихся 10 гонках всякое может случиться. И сегодня вряд ли кто поручится за то, кому именно достанется этот почетный трофей в этом сезоне. Даже в Кубке конструкторов не все так очевидно, как это бывало в прошлые годы безоговорочного доминирования «Мерседес». В командном зачете немецкая «конюшня» лишь на 7 очков опережает «Ред Булл».Острое противостояние и у МакЛарен» с «Феррари» в борьбе за 3-е место в Кубке конструкторов. 3,5 очка в пользу британцев – это почти ничего, учитывая, что пилоты обоих этих гоночных коллективов регулярно зарабатывают очки.По вполне понятным причинам этот статус на Гран-при Бельгии в этот раз не разыгрывался. Не состоялась гонка, не было и лучшего гонщика дня. Хотя по косвенным признакам на эту роль мог бы претендовать, например, Никита Мазепин. Почему, спросите вы? Да, очень просто. Оказывается, что неумолимые хронометры на автодроме отсчитывают время прохождения круга даже в режиме машины безопасности. Так вот самый быстрый круг в этой псевдо-гонке, оказывается, показал российский пилот. Его «Хаас» в какой-то момент был самым быстрым при движении за сэйфети-каром. И теперь официально в историю гонок Формулы-1 будет вписано имя Никиты Мазепина, как обладателя времени самого быстрого круга на Гран-при Бельгии 2021.Правда, очков за это россиянин не получит. По регламенту одно очко за быстрый круг дается гонщикам Формулы-1 лишь в том случае, если они финишируют в первой десятке.И тем не менее, Никита присоединился по этому показателю к двум своим соотечественникам Виталию Петрову и Даниилу Квяту, которые также вписывали свои имена на этой страничке истории Больших призов соответственно в Турции в 2010-м году и в Испании в 2016-м.Следующий этап в формате Гран-при Нидерландов состоится через неделю в Зандфорте, где никто из нынешних гонщиков Формулы-1 ни разу в жизни на болидах еще не гонялся. По данным синоптиков, повторения бельгийского уик-энда там не ожидается.