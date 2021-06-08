«Формула-1». Гран-при Азербайджана

Когда риск не приводит к шампанскому Очередной, уже 6-й этап чемпионата «Формулы-1», состоявшийся в прошедшее воскресенье на городской трассе в Баку, вписал в историю Гран-при Азербайджана нового победителя. Им стал мексиканский гонщик Серхио Перес.



Этот автодром не зря считается одним из самых интересных и непредсказуемых. Достаточно сказать, что нет еще ни одного гонщика, который смог бы здесь победить дважды. А подиум нынешней гонки и вовсе обошелся без лидеров чемпионата. И пусть этот Гран-при проходил официально без трибун, местные жители наблюдали за гонкой с балконов своих домов, а многомиллионная армия телезрителей – через мониторы компьютеров и ТВ. Несмотря ни на что, события на трассе были насыщены до предела интригами и неожиданностями.



Уже субботняя квалификация показала, что легкой прогулки от старта до финиша не будет ни у кого. Заезды на выяснение самого быстрого гонщика 4 раза прерывались красными флагами из-за имевших место пяти аварий. И как оказалось, старт с первого ряда вовсе не обещал ни победы, ни места на подиуме.



Обладатель поула пилот «Феррари» Шарль Леклер смог удержать свое место лишь на несколько кругов. А затем лидерство перехватил действующий чемпион Льюис Хэмилтон. Но и для британского гонщика это состояние продлилось недолго – ровно до первого пит-стопа, выехав после которого пилот «Мерседес» с удивлением обнаружил, что его машина едет позади болида «Ред Булл». А когда через несколько минут еще одна машина австрийской команды замаячила впереди своими задними фонарями, стало очевидно, что многолетнее преимущество немецкой «конюшни» в скорости поставлено под большое сомнение.



Главный претендент на победу Гран-при Азербайджана и лидер чемпионата Макс Ферстаппен обошел сначала Шарля Леклера на трассе, а затем и Льюиса Хэмилтона за счет тактики с более поздним «пит-стопом». Его напарник Серхио Перес, несмотря на старт с 6-й позиции, проделал более сложный путь, но как славный оруженосец Санчо Панса был тут же рядом со своим «голландским идальго».



К ликованию австрийской команды возглавившие пелотон машины «Ред Булл» уверенно летели к победному дублю, о котором накануне не могли и мечтать. Опасные проколы Городские трассы весьма редко обходятся без выезда машины безопасности. Не стал исключением и нынешний Баку. Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл, пытаясь проехать как можно большую дистанцию на первом комплекте шин, стал жертвой то ли прокола заднего левого колеса, то ли чрезмерного его износа. На длинной прямой, проложенной по бакинской набережной, его болид на 30-м круге потерял управление и на скорости свыше 300 км/ч врезался в отбойники. Повезло еще, что удар пришелся по касательной и гонщик не получил сколь-нибудь значимых травм.



Поводив за собой 5 кругов «хоровод» из оставшихся машин, «сэйфети-кар» отправился в боксы к месту своей постоянной дислокации, и гонка продолжилась. Рестарт в лидирующей тройке ничего не изменил. А вот Себастьян Феттель сумел улучшить свою позицию, в легкой и красивой манере объехав бывшего напарника по команде «Феррари» Шарля Леклера. Уверенность, с которой 4-кратный немецкий чемпион проводил уже второй подряд успешный городской Гран-при, заслуживала уважения. Хорошо зная достоинства Себастьяна, можно утверждать, что когда болид подходит стилю его управления, немец способен показывать хорошие результаты. И этот обгон вполне заслуживает оценки символичного. То, как обошлись с чемпионом в скудерии в прошлом году, перед началом сезона объявив о непродлении контракта по его окончании, явно было несправедливым.



Когда до финиша оставалось всего 4 круга, еще одно обстоятельство вновь напомнило нам об итальянской марке «Пирелли». Почти на том же, что и у Лэнса Строолла, месте, только теперь уже с правой по ходу движения стороны, вынужден был проверять на прочность свой болид при ударах об отбойники лидер гонки Макс Ферстаппен. И вновь причина выхода из строя шины была неочевидной. Впоследствии, проведя расследование, итальянские шинники утверждали, что колесо неожиданно потеряло давление из-за внешнего воздействия. То есть налицо прокол. Но судя по тому, в каком состоянии были шины на машине «Ред Булл» Серхио Переса, о чем буквально за несколько минут до аварии сообщалось в трансляции, можно говорить и о чрезмерном износе покрышек. Правда, левое заднее колесо испытывало нагрузки на этой трассе поменьше, чем правое. Абсолютно уверенно судить о причинах выхода из строя шины можно сейчас лишь чисто теоретически. Например, вспомнив, что на своем последнем перед случившимся инцидентом круге Ферстаппен показал лучшее время, пытаясь таким образом гарантировать себе не только 25 очков за победу, но и 1 балл за лучший круг. К тому времени его шины уже были на пределе, и лишняя нагрузка на них могла послужить причиной прокола.

Интрига руками руководства гонки Остановленную красными флагами гонку решено было возобновить стартом с места. Данное решение заслуживает искреннего уважения. С недавних пор красные флаги во время гонок перестали быть таким уж редким событием. И на мой взгляд, в этом есть положительный аспект. Чего стоили десятки километров, которые болиды после аварий на трассе вынуждены были раньше проезжать «паровозиком» за машиной безопасности безо всякой интриги и интереса для зрителей? Теперь же, если нет возможности быстро убрать пострадавшую машину, руководство гонки останавливает ее красными флагами, а затем дается рестарт. И в случае сухой погоды гонка возобновляется стартом «с места» на стартовой решетке, как перед началом Гран-при. Это всегда привносит непредсказуемость событий, значительно повышая и зрелищность, и интерес к гонке.



Нынешний Баку в этом плане был просто образцом, как при минимальных затратах можно превратить даже скучную гонку в интереснейшее действие.



Рестарт на два оставшихся круга к тому же решал и проблему безопасности. Во время отстоя на пит-лейне в ожидании того, когда трассу полностью очистят от обломков машины Макса Ферстаппена, команды имели право заменить колеса. Тем самым риск, что кто-нибудь еще на высокой скорости разобьется из-за прокола, был сведен к минимуму.

Движение пальца, стоившее победы в гонке Находящемуся в тот момент на второй позиции Льюису Хэмилтону достаточно было после рестарта просто финишировать не ниже 7-го места, чтобы вернуть себе лидерство в чемпионате. Но британский гонщик не смог воспользоваться сходом своего основного соперника в борьбе за титул. Он допустил ошибку, сместив случайным движением руки настройки тормозов. В итоге болид «Мерседес» в первом же повороте не удержался на трассе и закончил гонку последним. А победа досталась новобранцу команды «Ред Булл» Серхио Пересу.



Примечательно то, что за несколько секунд до старта Льюис в переговорах со своим инженером произнес во всеуслышание фразу: «Формула-1» – это марафон, а не спринт». Тем самым британец дал понять команде, что он не собирается рисковать ради сиюминутной победы, а предпочтет без инцидентов приехать вторым или даже третьим, гарантированно заработав такие важные сейчас очки – как для него в личном зачете, так и для команды в Кубке конструкторов.



Но сказать не значит сделать. Такое было ощущение, что Хэмилтон уговаривал себя самого не идти на излишний риск. При этом нервное напряжение, в котором он находился благодаря неожиданно представившемуся ему шансу выиграть гонку из-за схода своего главного конкурента, было слишком уж большим. Иначе как объяснить, что Льюис не вернул обратно в рабочее положение рычажок настройки тормозов, который используют гонщики для быстрого прогрева шин на формировочном круге?



Дымящиеся тормозные колодки колес его «Мерседеса» на старте показывали, что до этого момента все было сделано чемпионом точно в соответствии с инструкциями. Шины прогреты, болид готов к быстрому и эффективному старту. И сам старт, по сути дела, выдался весьма удачным. Льюис успел занять внутреннюю траекторию перед входом в первый левый поворот чуть впереди Переса. Оставалось лишь вовремя затормозить и повернуть руль. Увы, этого как раз сделать Хэмилтону и не удалось.

Герой дня Гонщиком дня уже второй раз подряд был выбран в результате интернет-голосования Себастьян Феттель. Именно он после старта с 11-й позиции сумел финишировать вторым, совершив по ходу своего прорыва несколько мастерских обгонов и принеся подиум команде «Астон Мартин» – первый в ее истории .



Третьим на подиуме в Баку был Пьер Гасли, сумевший в упорной борьбе на «Альфа Таури» отстоять свою позицию перед атаками пилота «Феррари» Шарля Леклера.



Ошибка Льюиса Хэмилтона и неудачное выступление его напарника Вальттери Боттаса, финишировавшего за пределами зачетной «десятки», увеличили отставание действующих чемпионов команды «Мерседес» от «Ред Булл» до 26 очков в Кубке конструкторов. Лидером же чемпионата по-прежнему остается Макс Ферстаппен.



Следующая гонка состоится на французском автодроме Поль-Рикар 20 июня 2021 года, и будет она проходить при минимальном (15 000) количестве зрителей на трибунах.



Результаты личного зачета:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 105

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 101

3. Серхио Перес («Ред Булл») – 69

4. Ландо Норрис («МакЛарен») – 66

5. Шарль Леклер (Феррари») – 52

6. Вальттерри Боттас («Мерседес») – 47