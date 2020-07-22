Праздник, подготовленный районным центром культуры и народного творчества, прошел на полях ОАО «Ветковский агросервис». Участников – экипажи комбайнов, руководителей сельскохозяйственных служб, предприятий, специалистов-аграриев – приветствовал председатель Ветковского райисполкома Павел Силивончик. Он пожелал большого хлеба, здоровья, а главное – дружной сплоченной работы, которая позволит справиться с задачами важнейшей сельскохозяйственной кампании года.
По традиции глава района удостоился каравая из урожая прошлого года и первого снопа года нынешнего. Такие же атрибуты, правда, несколько меньших размеров, получили другие руководители. После приятных ритуальных моментов, пожеланий, музыкальных поздравлений техника вышла в поле.
Нынче на полях Ветковщины будет работать сорок экипажей. Им предстоит убрать около 13 тысяч гектаров зерновых.
– Виды на урожай хорошие, – говорит первый заместитель председателя Ветковского райисполкома Сергей Заблоцкий, – уборочная началась с более высокой урожайности в сравнении с прошлым годом, идем с превышением на 4–5 центнеров с гектара. Весь комплекс вопросов продуман до мелочей, задействованы все ресурсы. Чтобы быстрее справиться с уборкой, привлекли и сторонних механизаторов, и частников с грузовиками для доставки зерна. Движущей силой являются соревнование и стимулирующая система оплаты труда. Если все сложится так, как продумали, планируем собрать зерна больше и закончить уборочную к 5, максимум – к 10 августа.
Фото газеты «Голос Ветковщины»
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Фольклорным праздником «Зажинки» в Ветковском районе на Гомельщине дан старт массовой уборке зерновых
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