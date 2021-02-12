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Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля

Специалисты рекомендуют не обращаться к привычным вариантам, а присмотреться к луговым букетам и нежным весенним цветам, сообщает РИА Новости.


Например, можно выбрать мимозу, пионы, анемоны. 

Как отмечают опрошенные сотрудники московских цветочных магазинов, в этом году многие пытаются обратить внимание покупателей на необычные и неизбитые варианты цветов. Накануне 14 февраля флористы даже подготовили для клиентов несколько экспериментальных вариантов под девизом: "Никаких красных роз".

Хозяйка магазина цветов и подарков в центре Москвы поделилась, что начинает пользоваться спросом техника, когда покупатель собирает подарок сам.  

- Мы в этом году хотим предложить покупателям вариант "собери букет сам". Это будут интересные флористические решения, когда в подарок девушка может получить набор, в котором будут свежие сезонные цветы, ваза, пакетик "кризала" (порошок для продления жизни срезанных цветов), секатор и инструкции. Мне кажется, что мы сейчас все уходим в сторону индивидуальности и контакта с цветами, - сказала она.

По ее словам, в их магазине к 14 февраля запустили сертификат для влюбленных в цветы - девушка может либо приехать на мастер-класс в магазин и собрать свой букет, или получить доставкой в подарок набор с цветами и необходимыми материалами.

- Это сейчас только набирает обороты, потому что во время пандемии многие вспомнили, что у них есть руки и можно творить. Люди освоили ручные, прикладные занятия, поэтому сейчас многие хотят сами собрать свой букет, - рассказывает хозяйка магазина. 


Как отмечают флористы, цветовая палитра и выбор самих цветов в основном сконцентрированы на легких нежных оттенках и более свободных, диких полевых букетах.

- Начали любить весенний желтый цвет. Потому что долгое время было предубеждение, что желтый цвет - признак разлуки и что-то страшное, но сейчас, мы наконец-то выходим из этого средневековья в головах. Сейчас часто заказывают светлые, желтые, солнечные букеты с мимозами, с желтыми тюльпанами. Это цвет солнца, которого всем не хватает. Еще появляются всякие новые маленькие цветочки, названия которых даже не можешь выговорить, и все это очень классно смотрится и нравится девушкам. Еще луговые цветы, много трав, сухоцветов, колосков. Мне кажется, что флористика становится более свободной, смелой и дикой,- рассказала флорист одного из столичных магазинов цветов. 


А в другом цветочном подчеркнули, что в этом году они решили поэкспериментировать с палитрой в сторону нежно-розового, небесно-голубого, белого и нежно-желтого цветов.

- Смелость в том, что мы отходим от железно-бетонных красных роз. Они есть, конечно, но мне кажется, что сейчас на первый план выдвигается новая палитра, - рассказала сотрудница магазина.

К слову о розах, они тоже могут быть разные и интересные, рассказали в мастерской авторских букетов на западе столицы.

А еще флористы советуют выбирать пионы и не бояться гвоздик.

- Я считаю, что мы сами создаем тренды и прививаем своим покупателям вкус. Сейчас мы склоняем наших клиентов покупать гвоздики, их мы называем диантусы. Они бывают самых разных оттенков, фактур и из них получаются восхитительные композиции. А еще они очень долго стоят, - рассказала владелица одного из цветочных салонов столицы. 


Говоря о предпочтениях покупателей, флористы отмечают всевозможные цветочные коробки и горшки. Но вкусы зависят от возраста клиента. 

- В основном мужчины, конечно, покупают букеты-комплименты или цветы в шляпных коробках, сердечки выбирают студенты или молодые мальчики, - сказала флорист. 

Фото: pixabay.com
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