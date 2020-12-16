Международная федерация волейбола (FIVB) представила логотип и фирменный стиль чемпионата мира-2022 среди мужских команд, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Президент FIVB Ари Граса отметил, что разработанный стиль предстоящего ЧМ демонстрирует лучшее, что есть в волейболе, – страсть, силу и невероятные результаты спортсменов. По его словам, комбинация делает бренд чемпионата по-настоящему динамичным и вдохновляет миллионы болельщиков по всему миру.
Напомним, что соревнования по волейболу пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года в России. Матчи планетарного форума примут десять городов соседнего государства: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.
Фото: fivb.com
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FIVB представила логотип ЧМ-2022 по волейболу
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