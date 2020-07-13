Финляндия открывает границы для поездок почти в 20 стран Европы

Финляндия с сегодняшнего дня снимает введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки почти в 20 европейских стран. Это страны, в которых фиксируется до восьми новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения в течение последних двух недель.





Пока продлены ограничения по въезду в Финляндию для Великобритании, Испании, Польши, Португалии, Франции, Чехии, Швеции и некоторых других стран Европы, передает ТАСС.

Границы Финляндии были закрыты с 19 марта по 13 мая. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок по работе и при неотложных обстоятельствах. С 15 июня Финляндия открыла границы для поездок в страны Балтии и Северной Европы, за исключением Швеции.

Всего в Финляндии с начала пандемии зарегистрировано 7294 случая инфицирования и 329 летальных исходов.