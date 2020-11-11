Фильмы 27-го кинофестиваля "Лістапад" покажут в Минске

В кинокомплексе "Falcon Club Бутик Кино" можно будет увидеть два фильма из основного конкурса игрового кино, пять - из внеконкурсной программы, а также одну документальную работу.Организаторы отметили, что поскольку фестиваль отменен, некоторые фильмы все равно будут представлены в рамках кинопроката для того, чтобы зрители смогли оценить программу.Сегодня уже состоялся показ французского фильма "Влюбленный Ван Гог". А 12 ноября зрители увидят французское кино "Любовники", сюжет которого повествует о счастливой паре Лизе и Симоне, идиллия которых разрушается, когда Симон становится преступником по ошибке.В этот же день состоится показ французской ленты "Вечный свет". По словам организаторов, герои рассуждают о колдовской сути лицедейства и демонах кино.К просмотру 13 ноября предлагается норвежский фильм "Художница и вор" о чешской художнице, которая ищет вора, укравшего две ее картины, в последствии с которым она заводит романтические отношения.Напомним, что фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. Организатором выступает Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Учредители - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.