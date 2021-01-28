Фильм "Зоя" о подвиге партизанки вышел в российский прокат

На больших экранах появился фильм о подвиге Зои Космодемьянской. Об этом пишет РИА Новости.
Фото киностудии имени М. Горького
Картина создана кинокомпанией "Триикс Медиа" на киностудии имени М. Горького. Режиссеры ленты Леонид Пляскин и Максим Бриус посвятили свой проект памяти Зои Космодемьянской – первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, кому было присвоено это звание в годы Великой Отечественной войны.
Сюжет фильма переносит зрителя в осень 1941-го. Главная героиня в школьном возрасте добровольно идет на фронт. Выполняя задание, она попадает в засаду. Немцы пытают ее, но девушка не раскрывает им планы партизанских отрядов.
– Это художественный, а не документальный фильм, и в нем есть доля вымысла. В этой истории много пробелов: мы не можем утверждать, где правда, а где недостоверные факты. При создании фильма мы ориентировались на воспоминания очевидцев, на книгу матери Космодемьянских, на архивные документы. Но главная правда нам была известна: Зоя действительно совершила подвиг и стала образцом мужества и стойкости, – поделился режиссер картины Максим Бриус.
– Фильм о легендарной Зое Космодемьянской снимался несколько лет. Мы рады, что к 80-летию подвига партизанки выходит в свет первый с 1944 года фильм о ее судьбе, – отметила генеральный директор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.
Главную роль в фильме сыграла Анастасия Мишина. В картине также задействованы Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Ирина Пегова, Анна Уколова, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и другие.
В деревне Петрищево Рузского района Московской области сохранился дом, в котором девушка провела ночь перед казнью. В 2017 году там был открыт музейный комплекс "Зоя".
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