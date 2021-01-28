Фильм "Зоя" о подвиге партизанки вышел в российский прокат

Фото киностудии имени М. Горького

Картина создана кинокомпанией "Триикс Медиа" на киностудии имени М. Горького. Режиссеры ленты Леонид Пляскин и Максим Бриус посвятили свой проект памяти Зои Космодемьянской – первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, кому было присвоено это звание в годы Великой Отечественной войны.Сюжет фильма переносит зрителя в осень 1941-го. Главная героиня в школьном возрасте добровольно идет на фронт. Выполняя задание, она попадает в засаду. Немцы пытают ее, но девушка не раскрывает им планы партизанских отрядов.– поделился режиссер картины Максим Бриус.– отметила генеральный директор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.Главную роль в фильме сыграла Анастасия Мишина. В картине также задействованы Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Ирина Пегова, Анна Уколова, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и другие.В деревне Петрищево Рузского района Московской области сохранился дом, в котором девушка провела ночь перед казнью. В 2017 году там был открыт музейный комплекс "Зоя".