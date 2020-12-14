Фильм "Серебряные коньки" возглавил прокат в России и СНГ в выходные

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За выходные фильм собрал 91,5 миллиона рублей. Сюжет переносит зрителя в 1900-е года, действие происходит в предновогоднем Пебербурге. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей знакомится молодой аристократкой Алисой. Они решают вместе идти вслед за своими мечтами.Второе место досталось комедии «Непосредственно Каха» (сбор – 17,8 миллиона рублей). Картина, кстати, лидировала в прокате четыре недели подряд.И замыкает тройку лидеров фэнтезийный мультфильм Кима Хагена Йенсена "Творцы снов" (16,5 миллиона рублей за выходные).На четвертой позиции расположилась российская комедия "Неадекватные люди-2" режиссера Романа Каримова. Сборы картины за выходные – 8,7 миллиона рублей.Пятой стала американская фантастическая мелодрама "Искусственный интеллект" с Мелиссой Маккарти со сборами 7,1 миллиона рублей за выходные.