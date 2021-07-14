Популярный российский поп-исполнитель, продюсер и актер поделился новостью о том, что в его жизни начинается новый этап.
Об этом он рассказал в новом посте на своей странице в Instagram. Такое решение он связал с новолунием.
– На выходных настал день, когда Вселенная поддерживает любые ростки и начинания. Новолуние. В моей жизни тоже Новая Луна, новая фаза. Перемены могут быть прекрасными, а могут быть пугающими. В любом случае благодаря им мы учимся чему‑то новому и растём. У меня изменения в творческой семье, – написал музыкант.
Он также поделился, что прекратил сотрудничество со своим директором. Он поблагодарил уже бывшего коллегу за совместные проекты. Киркоров представил фолловерам человека, который займет его место.
Знаменитость высказал уверенность, что его желания и планы, загаданные во время новолуния, сбудутся.
В комментариях артиста поддержали многие звезды. Удачи Киркорову пожелали Яна Рудковская, Александр Печелиев, Лолита, Лика Осипова и другие.
Фото:instagram.com/fkirkorov/?hl=ru
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Филипп Киркоров заявил, что начинает новую жизнь
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