Филипп Киркоров: «Мои дети меня никогда не предадут»

О личной жизни Филипп Киркоров всегда говорит осторожно. Но на пресс-конференции после церемонии открытия именной звезды на Площади Звезд народный артист России разоткровенничался:

– Вполне допускаю мысль, что еще встречу женщину своей мечты и женюсь на ней. Но здесь есть много сложностей: планка задрана слишком высоко. К сожалению, я избалован десятилетним общением с человеком совершенного другого уровня и совершенно других высот (речь об Алле Пугачевой. – Прим. авт.). В силу молодости я что-то делал неправильно – как все сложилось, вы знаете. Но здесь мы ставим многоточие – моя личная история, возможно, будет с продолжением. Сейчас я, правда, не состою в отношениях.

Рассказал артист и о воспитании наследников – сына Мартина и дочери Аллы-Виктории:

– Вы знаете, что сейчас происходит в жизни Любы Успенской (речь о конфликте певицы с дочерью Татьяной. – Прим. авт.). У меня такого никогда не будет. Мои дети меня никогда не предадут. Я знаю это точно, потому что у меня свой ключ к воспитанию детей. У нас свой круг друзей, привычек. Свои ответственности и обязанности. Если дети что-то делают неправильно, я всегда нахожу слова, чтобы разъяснить им, что не так. Моя главная задача как отца – сделать все, чтобы они выросли достойными людьми. Если захотят пойти в музыку – поддержу. Но пристраивать никого и никуда не буду. Мой отец Бедрос мог в свое время легко пристроить меня в ГИТИС. Позвонить куда надо, и меня бы приняли. А я пошел на общих основаниях – и не прошел. Но поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. Дальше всю историю вы знаете.