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  2. Федута – один из информаторов режиссеров переворота в Беларуси

Федута – один из информаторов режиссеров переворота в Беларуси

От журналистов во время общения с Президентом в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике прозвучал вопрос от так называемых безобидных «винни-пухах». Так задержанных за подготовку государственного переворота нарекли сочувствующие им интернет-ресурсы и «эксперты». Так и говорили в стремлении замылить тему и отвлечь внимание от ее сути: дескать, какие заговорщики из этих упитанных «винни-пухов».


Глава государства сказал:

- Идет следствие. Я не хочу забегать вперед. В ближайшее время мы вас проинформируем полностью, на сколько опасные или не опасные эти «винни-пухи».

Речь зашла об одном из задержанных Александре Федуте. Этот человек работал в предвыборном штабе Александра Лукашенко во время первых президентских выборов в 1994 году, а после избрания возглавлял управление общественно-политической информации впервые избранного Главы государства. Но позже переметнулся в оппозиционный лагерь. Такой вот родоначальник и патриарх движения перебежчиков.

Президент продолжил тему:

- Конечно, я знаю Федуту. Предатель. Он же был в штабе Президента нынешнего. Он же первым секретарем был ЦК Комсомола. Прости, Вячеслав Францевич (Кебич, - глава правительства Беларуси, соперник Александра Лукашенко на первых президентских выборах, - Прим. ред.). Его же (Федуту, - Прим. ред.) Вячеслав Францевич подкинул мне в штаб, чтобы знать, что у меня делается. Хотя какой штаб? У меня пять человек всего было. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича о моих, там передвижениях… Хотя, что мне там было скрывать… Но они молодцы, сработали и подбросили этого «винни-пуха».

Глава государства вспомнил, как этот персонаж в последующие годы метался между разными околополитическими центрами. Итог такого жизненного пути:

- Конечно, мне смешно: Федута – революционер. Слушайте, ему дай лишнюю копейку, он забудет про революцию. Конечно, он не совершал бы террористические акты. Конечно, он не убивал бы Президента, его детей (собственноручно – Прим. ред.). Но, давайте отдадим должное. Он не дурак. И они (организаторы подготовки переворота – Прим. ред.) его задействовали за деньги, еще за что-то. И таких не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них – неглупых людей собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты.

Фото: БЕЛТА
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