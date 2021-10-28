Федерико Сбоарина: надеемся, переговоры в Вероне придадут стимул товарообороту между Италией и странами ЕАЭС

Переговоры и договоренности, достигнутые на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне, придадут стимул товарообороту и деловым связям между Италией и странами ЕАЭС. Уверенность в этом высказал во время официальной церемонии открытия форума мэр Вероны Федерико Сбоарина, передает корреспондент sb.by.

– Сегодня нам всем после столкновения с вызовами пандемии и последовавшей разобщенностью между странами нужно заново объединить мир, восстановить связи в экономике и, прежде всего, в агросекторе. Нужно обсуждать конкретные проблемы и конкретные пути их решения. Мы обращаемся к политикам, экспертам и дипломатам с просьбой: повторять и напоминать везде, что наш Евразийский экономический форум – это важная и эффективная площадка для обсуждения и решения многих проблем, для выстраивания гуманистической экономики, – подчеркнул Федерико Сбоарина.

Он также выразил уверенность, что страны отойдут от непродуктивной политики санкций и добавил:

– Сегодня в Вероне может начать «дуть» новый ветер!

По его словам, Верона в последние месяцы являлась городом-символом восстановления в Италии.

– Месяц за месяцем мы запустили работу многих объектов и мероприятий. Мы рады, что Евразийский экономический форум работает в очном формате. И не только с учетом престижа спикеров и участников, но и потому, что мы уверены, что будут выработаны стратегические идеи для будущего нашего мира. Мы столкнулись с новыми вызовами, но есть и новые пути, которые создают возможности на межчеловеческом и деловом уровне, – заявил Федерико Сбоарина.