В витебской ратуше стартует "Фарфоровый праздник"

В Витебском областном краеведческом музее сегодня открывается выставка из коллекции музейного собрания «Фарфоровый праздник». В экспозиции представлены статуэтки, посуда и другие изделия из фарфора и фаянса от XVIII века и до настоящего времени, а также отдельная витрина с продукцией Добрушского фарфорового завода.





Китайский фарфор, посуда из Мейсена, чайные пары известнейших европейских мануфактур. Можно только фантазировать, какие яства во второй половине XIX века подавались на блюде "Товарищества М.С. Кузнецова" или фаянсовой тарелке из Великобритании.





Те, кто пожил в СССР, с умилением вспомнят детство, молодость, глядя на фарфоровые статуэтки той эпохи, которые были практически в каждой семье. У многих в те годы серванты с посудой, стенки украшали наборы для ликера в виде рыбок. И здесь они тоже сверкают в витрине. Есть и целый набор фарфоровых новогодних елочных игрушек – символов года, и скульптуры с национальным колоритом украинских заводов, и целая коллекция фарфоровых сувениров, сделанных к Олимпиаде-80.





Привлекает внимание множество чайных, кофейных, столовых сервизов не только фарфоровых заводов СССР, но и из Германии. Расписанные вручную розами и покрытые перламутровым люстром, белоснежные и пестрящие сочными расцветками, в строгой стилистике 1960-х годов и под старину – все они радуют глаз и греют душу.





О начале производства белорусского фарфора рассказывают предметы Минского фарфорового завода и изделия первого белорусского художника-керамиста Николая Прокопьевича Михолапа (1886–1979 гг.). Обращают на себя внимание авторские композиции витебских художников по фарфору Людмилы и Валерия Ковальчуков. Современный фарфор Белой Руси представлен в кобальте и золоте продукции Добрушского фарфорового завода, которые, кстати, можно приобрести на память. «Фарфоровый праздник» продлится в витебской ратуше до 10 марта 2022 года.









































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