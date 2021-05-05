Надзорный совет Facebook принял решение, что блокировка аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram должна оставаться в силе, передает ТАСС.
При этом в совете настаивают на пересмотре компанией данного вопроса, «чтобы определить и обосновать пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы».
«Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года об ограничении доступа занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа к размещению контента в его аккаунтах в Facebook и Instagram. Однако было неправильно устанавливать бессрочную блокировку, не опираясь на какие-либо стандарты», – добавили в совете.
Facebook рекомендуется вновь в шестимесячный срок рассмотреть дело о блокировке аккаунтов Трампа. Их блокировка сохранится, пока компания будет вновь рассматривать вопрос об их судьбе в соответствии с рекомендациями надзорного совета.
Напомним, после беспорядков в Вашингтоне 6 января компания Facebook лишила Трампа возможности размещать публикации в своих соцсетях.
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Facebook решил оставить аккаунты Трампа заблокированными
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