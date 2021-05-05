Facebook решил оставить аккаунты Трампа заблокированными

При этом в совете настаивают на пересмотре компанией данного вопроса,– добавили в совете.Facebook рекомендуется вновь в шестимесячный срок рассмотреть дело о блокировке аккаунтов Трампа. Их блокировка сохранится, пока компания будет вновь рассматривать вопрос об их судьбе в соответствии с рекомендациями надзорного совета.Напомним, после беспорядков в Вашингтоне 6 января компания Facebook лишила Трампа возможности размещать публикации в своих соцсетях.