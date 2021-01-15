Facebook и Twitter в общей сложности потеряли 51,2 миллиарда долларов за несколько дней. Это произошло после блокировки компаниями аккаунтов президента США Дональда Трампа, сообщает Business Insider.
Как отмечает издание, инвесторы от решения лишить американского лидера доступа к соцсетям не остались в восторге. И было почему: акции компаний упали. Facebook – на 4% 11 января и на 2,2% – 12-го. Twitter – на 6,4% и 2,4% 11 и 12 января соответственно.
По информации Business Insider, после двух дней торгов капитализация Facebook сократилась на 47,6 миллиарда долларов (по сравнению с 8 января). В то же время рыночная стоимость Twitter за 11–12 января упала на 3,5 миллиарда долларов.
Фото: pixabay.com
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Facebook и Twitter подешевели на 51 миллиард долларов после блокировки Трампа
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