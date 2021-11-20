Эйсмонт: Польша играет на обострение. Но развязать третью мировую им никто не даст

Общество в Польше как минимум расколото. И официальная Варшава решила ситуацию максимально обострять. Но ни шанса, ни повода развязать третью мировую войну Польше никто не даст. Уверенность в этом в прямой трансляции «Главный. Тур» LIVE высказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Польша однозначно играет на обострение и работает на обострение, подчеркнула пресс-секретарь Президента:

– У них не получилось с мигрантами. Вот этот вот мигрантский кризис не получился – и они стали искать любые другие поводы и способы: от угроз по "Кузнице" до сейчас уже и НАТО, и ядерное оружие, турне некое запланировано. Все это мы видим. Цели – две, об этом много говорят наши журналисты. Первая – это статус, стремление показать себя защитником Евросоюза. “Мы – и никто другой!". А статус – это, соответственно, дотации, вот и все.

Второй причиной Наталья Эйсмонт видит желание Варшавы отвлечь население и европейское сообщество от своих внутренних проблем. Да и от специфики последних президентских выборов в Польше, позволивших Анджею Дуде победить с крайне мизерным преимуществом:

– Буквально в несколько голосов. Не будем сейчас слово “легитимность" обсуждать, но мы понимаем, что общество как минимум расколото. И что с этим делать? Начинать обострять! И в первую очередь – по белорусскому направлению. Хочу сказать, что Президент (Беларуси. - Прим. авт.) все это абсолютно видит. И как у них не получилось с мигрантами, так не получится и по другим направлениям. По поводу открытий, закрытий “Кузницы" (польского погранперехода. - Прим. авт.)… По открытиям и закрытиям наш Президент уже недавно откомментировал (там было по газу). Финальное, что хочется по этой теме сказать: ни шанса, ни повода развязать здесь третью мировую войну им никто не даст.