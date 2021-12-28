Эйсмонт о популярности президентского мерча: мы даже недооценили наших людей

В магазине "Первый"

– сказала пресс-секретарь.Отдельную благодарность она адресовала авторам этого бренда. Наталья Эйсмонт рассказала, что идея мерча родилась после предыдущего дня рождения Главы государства. Хоть Александр Лукашенко не раз признавался, что не любит этот личный праздник и старается проводить его за работой, тем не менее многие так или иначе стараются удивить Президента и как-то оригинально поздравить.отметила пресс-секретарь.Она это объясняет в том числе тем, что люди, которые внимательно наблюдали за Главой государства, позитивно к нему относятся, до 2020 года и известных событий, возможно, не ощущали такой сильной эмоциональной связи с ним:Что касается мерча, то в августе 2021 года, в канун дня рождения Александра Лукашенко, группа журналистов государственных СМИ, которые в том числе входят в редколлегию Telegram-канала "Пул Первого", решили подарить Президенту майки с его цитатами.– рассказала Наталья Эйсмонт.Подарок был воспринят позитивно. А дальше, по словам Натальи Эйсмонт, процесс стал развиваться сам собой. Майки понравились всем, заказала принт для себя и сама пресс-секретарь. Затем подобную вещь себе захотели и другие люди в ее окружении.– отметила Наталья Эйсмонт.Тем не менее в результате оказалось, что интерес к мерчу огромный.– сказала пресс-секретарь.– подчеркнула Наталья Эйсмонт.По ее словам, этот бренд и далее будут развивать, поступает масса предложений. "Люди даже не просят, люди уже требуют обновлений, детской продукции, требуют отвезти президентский мерч в регионы, очень просят разнообразить цвета, конкретно дают нам идеи, предложения по содержательной части. Даже самые неожиданные какие-то фразы. Очень это все интересно. Я хочу сказать, что, конечно, мы будем теперь держать этот темп. У нас нет другого выхода. Доставляет удовольствие этим всем заниматься, когда понимаешь, что это очень нужно и востребовано", – резюмировала Наталья Эйсмонт.