Евросоюз подписал сделку по брекситу

Всего Лондон и Брюссель подпишут три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента. С 1 января же стороны будет ждать временная реализация документа.Компромисса Брюссель и Лондон достигли под самый конец окончания переходного периода, когда это можно было сделать, заступая за изначальные дедлайны. Отсутствие такого соглашения могло бы ударить по экономикам сторон – торговать бы пришлось по правилам ВТО, со всеми пошлинами.