На прошлой неделе Брюссель и Лондон достигли компромисса по торговле в 2021-м – с 1 января заканчивается срок переходного периода после выхода Великобритании из ЕС. 30 декабря соглашение подписали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Теперь это должен сделать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет РИА Новости.
Всего Лондон и Брюссель подпишут три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента. С 1 января же стороны будет ждать временная реализация документа.
Компромисса Брюссель и Лондон достигли под самый конец окончания переходного периода, когда это можно было сделать, заступая за изначальные дедлайны. Отсутствие такого соглашения могло бы ударить по экономикам сторон – торговать бы пришлось по правилам ВТО, со всеми пошлинами.
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Евросоюз подписал сделку по брекситу
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Фото: РЕЙТЕР