Европарламентарий: мы позволяем беженцам умирать в лесу, возводя колючие стены

Пять лет назад мировое сообщество было безучастно к речи Трампа о стене между США и Мексикой, а сегодня уже и лидеры Европы говорят о подобном на внешних границах ЕС. Об этом в вечернем выпуске новостей телеканала "Беларусь 1" заявил евродепутат, потенциальный кандидат в президенты Франции Янник Жадо.

скриншот с сайта tvr.by

Европарламентарий резко выступает против строительства стен и заграждений на границах. Говоря о сегодняшнем положении на польской границе, он обратил внимание на явное несоответствие жестких действий Польши по поводу складывающейся ситуации с беженцами:

– Вы понимаете, что это всего 4 тысячи человек, которые никому не угрожают. Наша безопасность не подвергается сомнению, они не собираются нас захватывать. А мы позволяем им умирать в лесу, возводя колючие стены. Пять лет назад все были безучастны к речи Трампа о стене между США и Мексикой, а сегодня уже и лидеры Европы говорят то же самое. Это просто возмущает.