Еврокомиссия разработала рекомендации по смягчению карантина

В Еврокомиссии полагают, что страны — участницы Европейского союза должны координировать меры по смягчению карантина, чтобы продемонстрировать слаженный подход к борьбе с пандемией COVID-19, передает БЕЛТА.

Европейские медиа ссылаются на разосланный странам черновик дорожной карты ЕС по смягчению карантина.

Он направлен для изучения национальным правительствам. В нем указано, что рост заражений новым коронавирусом по мере смягчения карантина неизбежен. Поэтому перед тем как смягчать ограничения на работу компаний и общественных заведений, страны должны убедиться, что их системы здравоохранения смогут помочь заболевшим, полагают в Брюсселе. По данным Politico и The Financial Times, Еврокомиссия также попросила страны — участницы ЕС заранее информировать других членов об изменениях в своем карантинном режиме, смягчать карантин постепенно, защитить от заражения граждан в группе риска — пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. Как пишет FT, официально текст дорожной карты может быть опубликован на этой неделе.

О необходимости координировать усилия стран ЕС в вопросе карантинных мер Урсула фон дер Ляйен заявляла еще в марте.

— Нам следует координировать наши усилия в тот момент, когда мы захотим вернуться к нормальной жизни. В противном случае возникает риск подрыва эффективности тех жестких мер, которые мы приняли, — сказала она во время видеоконференции с главами государств и правительств стран Евросоюза.

Планировалось, что дорожная карта ЕС по выходу из карантина будет представлена 8 апреля, однако позднее в Еврокомиссии уточнили, что чиновникам потребуется больше времени для дискуссий перед принятием каких-либо решений.

Хотя в Еврокомиссии стараются выработать общую стратегию по борьбе с вирусом, многие страны продолжают принимать решения по карантину в одностороннем порядке, не советуясь с союзниками. Например, о мерах по нормализации бизнес-активности уже заявили власти Австрии, Чехии и других стран. Бизнес-сообщества во многих странах призывают власти вернуть жизнь в нормальное русло как можно скорее. В частности, Федерация немецкой промышленности, представляющая интересы более 100 тыс. компаний, обратилась к властям Германии с просьбой разрешить компаниям возобновить работу. Как можно скорее найти выход из ситуации и возобновить экономическую активность, пока компании еще не разорились, просят и итальянские бизнес-лоббисты.

В Испании с 13 апреля к работе вернулись около 300 тыс. сотрудников компаний в строительстве и промышленности. В то же время общественные места и учебные заведения остаются закрытыми, а испанцы не могут покидать дома без особой надобности, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. "Пока что мы еще не вошли в фазу деэскалации", — заявил он. "Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать, как и карантин", —добавил премьер. По словам Санчеса, процесс смягчения карантинных ограничений в отношении граждан и большинства компаний будет запущен не раньше 26 апреля.

Испания — одна из наиболее пострадавших от эпидемии европейских стран. Карантин ударил по индустрии туризма, на которую приходится более 10% ВВП и рабочих мест страны. По итогам 2020 года ее ВВП может сократиться на 8% по сравнению с предыдущим, следует из прогноза Международного валютного фонда. Приоритет Испании — восстановить уверенность туристов в том, что страна является безопасной для отдыха, а поэтому меры по соблюдению социальной дистанции не будут отменены в ближайшее время, отметила министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото.

На минувшей неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил ограничения до 3 мая. В стране введен жесткий карантин, граждане обязаны не покидать дома без необходимости, остановлена работа большинства предприятий. Исключение Конте согласился сделать только для небольшого числа торговых точек, которые не привлекают значительного количества людей — книжные магазины, канцтовары и магазины товаров для детей. Они открылись 14 апреля. По словам премьера, отсрочка смягчения карантина стало для него сложным, но необходимым решением, за которое он несет полную ответственность.

13 апреля президент Эммануэль Макрон заявил о продлении режима карантина в стране до 11 мая. После этой даты возможно постепенное открытие школ и яслей, однако в высших учебных заведениях занятия не будут проводиться по крайней мере до конца лета, уточнил президент. Намерений открывать рестораны, бары, кинотеатры и другие общественные места у властей пока нет.

Австрия стала первой европейской страной, анонсировавшей планы по смягчению карантина. 5 апреля канцлер страны Себастьян Курц сообщил, что с 14 апреля в стране планируется открыть некоторые торговые точки — маленькие магазины площадью менее 400 кв. м, садовые рынки и магазины товаров для дома и ремонта. Еще больше компаний могут возобновить работу 1 мая. Это касается всех магазинов и торговых центров, а также парикмахерских, пояснил Курц, отметив, что там тоже придется соблюдать меры предосторожности. К середине мая планируется постепенно открывать рестораны и отели, но решение об этом принято только в конце апреля, сказал канцлер. Шаги по отмене ограничений он объяснил тем, что Австрия достаточно сделала для сдерживания эпидемии.

— Мы продемонстрировали быструю реакцию, и это позволило нам избежать худшего сценария. Это дает нам возможность выйти из этой ситуации быстрее, — отметил Себастьян Курц.

С 15 апреля в Дании откроются начальные школы и детские сады, заявила премьер-министр Метте Фредериксен. Запрет на работу парикмахерских, ресторанов и торговых центров останется в силе по крайней мере до 10 мая, как и мораторий на собрания более десяти человек. Масштабные мероприятия в Дании запрещены до августа. По словам Метте Фредериксен, смягчение карантинных мер будет происходить в постепенном ключе и только при условии, что темпы заражения стабилизируются.

С 7 апреля правительство Чехии решило открыть доступ граждан к некоторым спортивным объектам, в том числе теннисным кортам и полям для гольфа. В тот же день возобновили работу предприятия по сбору и переработке мусора. С 9 апреля в стране открылся ряд торговых точек, в том числе велосипедные магазины и магазины товаров для дома и ремонта. С 14 апреля чехи смогут совершать поездки за границу по неотложной надобности, например, на лечение, по возвращении в Чехию необходимо будет 14 дней провести на карантине. При этом режим чрезвычайного положения в стране продлится до конца апреля, всем гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию.

— Мы в состоянии относительно успешно контролировать пандемию. Не вирус контролирует нас, а мы его, — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, уточнив, что смягчение карантина будет происходить постепенно.

По данным на 15 апреля, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,98 млн, с момента вспышки скончались 126 тыс. человек.