Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+15 oC
USD: 2.47
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Евродепутаты поддержали визовое соглашение с Беларусью

Евродепутаты поддержали визовое соглашение с Беларусью

Члены комитета Европарламента по гражданским свободам во время дистанционного голосования поддержали соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, пишет БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

Итоговое голосование по соглашениям запланировано на его ближайшем пленарном заседании 13—14 мая.

Соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, Беларусь и Евросоюз подписали 8 января в Брюсселе. Стороны уверены, что это будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных, в том числе туристических, контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры. Решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней).

Белорусская виза для граждан стран Евросоюза также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что со вступлением его в силу Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В документе закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Документы должны быть одобрены Европейским парламентом. Они начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В субботу в Беларуси дожди с грозами и до 19 градусов тепла
Некоторые марки сигарет подорожают с 1 мая
Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси не наблюдается
Проект указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» обсуждается на совещании у Президента
В Могилеве Mercedes от удара в столб разорвало на части — погиб мужчина, женщина в реанимации
В Витебской области БРСМ запускает челлендж видеороликов «75 песен о войне»
Изменения радиационной обстановки в Беларуси из-за пожаров в Украине не произошло
Эксперты рассказали о главных ошибках людей во время пандемии коронавируса
Единый день безопасности дорожного движения проводится в Беларуси
Месси назвали лучшим игроком за последние 25 лет
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
В Березовском районе приступили к очистке русла реки Кречет
Чехия отменила общенациональный карантин
Белорусский Красный Крест запустил платформу пожертвований на программу борьбы с COVID-19
Евродепутаты поддержали визовое соглашение с Беларусью
Ботанический сад приглашает поучаствовать в экопроекте
Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении COVID-19
В ГАИ рассказали, как будет организовано дорожное движение на Радоницу
В США одобрили пакет мер поддержки экономики на 484 млрд долларов
В Национальном историческом музее открывается выставка «75 лет вместе: Беларусь — государство-учредитель ООН»
Двумя матчами начнется шестой тур чемпионата Беларуси по футболу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Беги, дядя Митя
Авторы
СКАНИРУЙТЕ