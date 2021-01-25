«Это вреднее сигарет»: доктор Мясников рассказал, чем опасен кальян

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РИА Новости

По словам специалиста, кальян не является безопасным способом курения., – пояснил Мясников.Вместе с дымом мы вдыхаем микрочастицы сгорания. За счет этого на протяжении затяжки в легких происходит микроожог, который впоследствии может спровоцировать рак легкого., – уточнил Мясников.Кроме того, те микрочастицы, которые остаются в нашей полости рта, провоцируют онкологию.