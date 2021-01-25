Многие ошибочно полагают, что кальян – это вовсе не вредно. Об особенностях данной разновидности курения в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Фото из архива РИА Новости
По словам специалиста, кальян не является безопасным способом курения.
– Когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, как если бы мы выкурили полторы пачки сигарет, – пояснил Мясников.
Вместе с дымом мы вдыхаем микрочастицы сгорания. За счет этого на протяжении затяжки в легких происходит микроожог, который впоследствии может спровоцировать рак легкого.
– Нет безопасной формы курения. Сигареты, трубка, сигары – это все вредно, – уточнил Мясников.
Кроме того, те микрочастицы, которые остаются в нашей полости рта, провоцируют онкологию.
Опубликовано:
1163
«Это вреднее сигарет»: доктор Мясников рассказал, чем опасен кальян
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter