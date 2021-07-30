Это стоит попробовать: вкуснейшие десерты с крыжовником

Кратко о пользе крыжовникаЯгоды крыжовника – это сконцентрированные в одном небольшом объеме важнейшие витамины и ценные микроэлементы. В большом количестве в крыжовнике содержаться витамины C, P, A, группы B и фолиевая кислота. В число полезных веществ крыжовника входят: марганец, магний, железо, йод, цинк, калий, пектин.
Крыжовник содержит серотонин – гормон радостиТакое сочетание витаминов и минералов оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Крыжовник рекомендуют и гипертоникам, ведь ягода нормализует давление. Также ягода снижает уровень плохого холестерина и ускоряет. Для следящих за своим весом эта ягода просто незаменима. Да и калорийность крыжовника низкая – всего 44 ккал на 100 гр продукта.
От употребления крыжовника следует воздержаться тем, у кого повышена кислотность желудка и диагностированы болезни почек и моче-половой системы.
Рецепты десертов с крыжовником
Мусс из крыжовника
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• Крыжовник - 250 г
• Сахар - 75 г
• Крупа манная - 70 г
• Ванильный сахар - 5 г
• Вода - 400 мл
2. Отправьте крыжовник в чашу блендера. Влейте около 100 мл воды. Измельчите до однородной консистенции.
3. Перелейте измельченный крыжовник в толстостенный сотейник. Влейте оставшуюся воду. Перемешайте и доведите до кипения. Варите, помешивая лопаткой, 5 минут на небольшом огне.
4. Всыпьте сахар и ванильный сахар. Перемешайте.
5. Тонкой струйкой всыпьте манную крупу, при этом другой рукой постоянно мешайте, чтобы не образовались манные комочки.
6. Доведите до кипения на умеренном огне. Варите 2-3 минуты до загустения.
7. Снимите сотейник с огня. Чтобы масса быстрее остыла, перелейте её в глубокую миску. Накройте пищевой плёнкой в контакт с поверхностью. Остудите до тёплого состояния.
8. Взбейте остывшую ягодную массу до пышности и посветления.
9. Распределите ягодную массу по креманкам или стаканам.
Подробный пошаговый рецепт мусса
Кексы с грецкими орехами и крыжовником
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• Сливочное масло - 70 г
• Пшеничная мука - 150 г
• Яйцо куриное - 4 штуки
• Соль - по вкусу
• Грецкие орехи - 30 г
• Крыжовник - 700 г
• Апельсиновый сок - 150 мл
• Сахар - 50 г
• Крахмал - 2 чайные ложки
• Ванилин по вкусу
• Сметана - 400 г
• Белое вино - 100 мл
• Сахарная пудра - 4 чайные ложки
2. Всыпать муку и перемешать. Варить, помешивая, до тех пор, пока масса не начнет оседать на дне и стенках кастрюли тонким слоем. Снять с огня и остудить. В остывшую массу по одному вбить яйца.
3. Разогреть духовку до 220 градусов.
4. Тесто выложить в смазанные формочки для кексов и выпекать 25 минут.
5. Сахар карамелизировать на маленьком огне, добавить сок, вино и довести до кипения. Добавить ванилин и 250 грамм крыжовника; варить 15 минут. Затем снять с огня, добавить крахмал и охладить.
6. Сметану взбить с 2 чайными ложками сахарной пудры и ванилином. Оставшуюся часть крыжовника перемешать с карамельной смесью.
7. Орехи обжарить на сухой сковороде и порубить.
8. Заполнить корзиночки начинкой из крыжовника на 2/3. Сверху выложить сметанный крем и посыпать орехами.
Подробный пошаговый рецепт кексов
Пирог из крыжовника с легким суфле
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• Пшеничная мука - 150 г
• Сливочное масло - 80 г
• Вода - 2 столовые ложки
• Сахар - 150 г
• Яйцо куриное - 3 штуки
• Сахарная пудра - 100 г
• Крыжовник - 150 г
• Ванильный сахар - 10 г
• Сливки 35%-ные - 250 мл
2. После выпекаем в духовке при 190 градусах 15 минут, накрыв бумагой с бобами, и еще 10 минут без них.
3. Смешиваем венчиком сливки, яйца, сахарную пудру и ванильный сахар.
4. На готовый корж выкладываем крыжовник, сверху выливаем подготовленную сливочно-яичную смесь. Выпекаем 30–40 минут до тех пор, пока начинка хорошо не схватится.
5. Взбиваем белки с сахарной пудрой в крепкую пену. Выкладываем легкий слой суфле и выпекаем до легкого румянца минут 10.
Подробный пошаговый рецепт пирога
Творожно-сметанный торт с крыжовником и сгущенным молоком (без выпечки)
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• Крыжовник400 г
• Творог жирностью 18 %300 г
• Сметана жирностью 25 %200 г
• Сгущенное молоко80 г
• Желатин (быстрорастворимый)25 г
2. Влейте в желатин 125 мл кипяченой воды комнатной температуры. Перемешайте и оставьте набухать на 10-15 минут.
3. Для формовки торта можно использовать разъёмное кольцо диаметром 16 см. Дно застелить пищевой плёнкой в 2 слоя. Боковые стенки застелить ацетатной пленкой.
4. Отмерьте 100 г крыжовника. Разрежьте каждую ягоду пополам. На дно формы выложите разрезанный крыжовник срезом вниз.
5. В глубокую миску выложите творог, сметану и сгущенку. Пробейте массу погружным блендером до однородной консистенции без комочков.
6. Отмерьте 100 г крыжовника. Добавьте к творожной массе.
7. Пробейте погружным блендером.
8. Набухший желатин прогрейте в микроволновке импульсами по 10 секунд, после каждого прогревания тщательно перемешивая.
9. Добавьте распущенный желатин к творожной массе и пробейте ещё раз погружным блендером.
10. Добавьте оставшийся крыжовник к творожной массе. Перемешайте.
11. Влейте творожную массу в форму. Сверху накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник до полного застывания (примерно 5 часов).
12. Переверните торт на плоское блюдо. Аккуратно снимите кольцо и пищевую плёнку.
13. Творожно-сметанный торт с крыжовником и сгущенным молоком готов.
Подробный пошаговый рецепт торта
Янтарный джем из крыжовника
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• Крыжовник зелёный - 1 кг
• Сахар - 600-700 г
• Вода - 200 мл
2. Выложите очищенный крыжовник в кастрюлю с толстым дном, залейте 200 мл воды, накройте крышкой. Поставьте на максимальный нагрев и доведите до кипения. Затем убавьте нагрев до минимума и варите примерно 20 минут. Размягчённые ягоды раздавите толкушкой или пробейте погружным блендером.
3. Полученную массу из крыжовника протрите через мелкое сито, а полученный сок процедите через пару слоёв марли.
4. Верните сок обратно в кастрюлю, поставьте на средний нагрев и доведите до кипения. Помешивая, уваривайте сок 10 минут.
5. Добавьте в кастрюлю сахар из расчёта 1:1 - 1 кг сахара на 1 литр полученного изначально сока. Помешивая, доведите до кипения, чтобы сахар полностью растворился. Затем выключите нагрев.
6. Простерилизованные банки наполните горячим янтарным джемом, прикройте стерильными крышками и остудите до комнатной температуры. Затем герметично укупорьте банки.
Подробный пошаговый рецепта джема
Приятного аппетита!
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