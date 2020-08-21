"Это хороший пример модернизации села и сельского хозяйства" – что показали Лукашенко на агрокомбинате "Дзержинский"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая агрокомбинат "Дзержинский", назвал это предприятие хорошим примером модернизации села и сельского хозяйства, передает БЕЛТА.

Прибыв на предприятие, Глава государства в первую очередь поинтересовался численностью сотрудников и есть ли среди трудового коллектива желающие бастовать. Как доложили Президенту, на агрокомбинате работает более четырех тысяч человек, протестующих здесь нет. "Правильно, надо работать. Бастовать – это не вырастишь ни кур, ни коров", – подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, подобные агрохолдинги должны быть локомотивами в сельском хозяйстве, ведь они подтягивают другие, более мелкие и слабые хозяйства. "И мы тогда забудем, что кого-то надо вообще поддерживать. Хорошее предприятие, хорошее место, молодцы!" – похвалил агрокомбинат Глава государства и направился заслушивать доклады.

На предприятии речь прежде всего пошла об уборочной кампании. Как доложил Президенту министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, в стране убран 91% площадей, урожай зерна уже достиг почти 7,5 млн т. Александр Лукашенко обратил внимание, что теперь важно вовремя начать посевную кампанию. "У нас, к счастью, все есть, чтобы вовремя посеять", – заявил он.

Затем Главе государства рассказали о финансово-экономических показателях работы агрокомбината "Дзержинский", строительстве на его территориях новых сельскохозяйственных объектов. За семь месяцев этого года темп роста валовой продукции сельского хозяйства к аналогичному периоду прошлого года на предприятии составил 104,8%. Экспорт агрокомбината "Дзержинский" за этот же период превысил $20 млн, или на 14% к соответствующему периоду прошлого года. Выручка за первое полугодие составила Br180,8 млн, что на 8,4% выше аналогичного периода 2019 года. Средняя рентабельность по комбинату – 15,4%.

По словам гендиректора агрокомбината "Дзержинский" Владимира Лукьянова, сейчас строятся три молочнотоварные фермы, несколько птицеводческих объектов, птичники, производство по выращиванию и переработке мяса индейки.

Александр Лукашенко посетил цеха предприятия, где ознакомился с производственными процессами и пообщался с работниками агрокомбината, а также продегустировал различные виды мясной продукции.