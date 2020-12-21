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  2. Эти три знака зодиака ждут невероятные перемены в новом году

Эти три знака зодиака ждут невероятные перемены в новом году


Начиная с середины февраля Раки получат свободу выбора, которая будет дана им для того, чтобы коренным образом изменить свою жизнь. В это время Вам будет важно чётко определить границы своих обязанностей и своей ответственности, чтобы не погрязнуть окончательно в чужих проблемах и не упустить шанс, предоставляемый судьбой. Он будет состоять в том, что помощь, которую хотели бы получить Раки исключительно для себя, будет предоставляться им незамедлительно. Ряд денежных и деловых проблем решится сам собой. А в середине года внезапно вспыхнувшие трепетные чувства заставят Раков пересмотреть свои взгляды на семейную жизнь.

Начиная со второй половины февраля организаторские способности и творческий подход к решению задач заметит начальство Стрельцов. В это время Вам предоставляется шанс укрепить свои позиции на работе. Главное, не жалейте сил для достижения поставленных целей. Бык, управитель 2021 года, это обязательно заметит. Ваша интуиция поможет определиться с приоритетными направлениями и с середины года Ваши заработки могут увеличится многократно.

Обладателей знака зодиака Рыбы с самого начала 2021 года закружит вихрь страстей в личной жизни. Многое начнет меняться буквально с наступлением года Быка в феврале. Ваши отношения со второй половинкой будут приобретать более динамичный характер. Например, для не связанных узами брака представителей Вашего знака в феврале 2021 года будет благоприятный момент для бракосочетания. В целом весь год Быка будет особенно благоприятный для развития личной жизни знака Рыбы.

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